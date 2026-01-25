ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»

أدلى حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، بتصريحات بشأن الهدن وتمديدها، التي أقرتها الحكومة مع «قسد» (قوات سوريا الديمقراطية)، معتبرًا أن ذلك أمر في غير محله.

وقال حسين الشرع، في تدوينة على منصة «فيسبوك»: «سأقول، وأرجو الانتباه، لموضوع تمديد الهدن، فهي ضارة وتحمل نوايا سلبية».

وأضاف: «أرجو عدم تكرارها، لأنها لا تصب في الاتجاه الصحيح لوحدة البلاد وتحقيق الوحدة الوطنية، وفي تجارب كثيرة كان القبول بها قد أضاع الكثير من بلادنا».

وتابع الشرع قائلًا: «من يقرأ الهدنة الأولى في فلسطين عام 1948 وغيرها، يتذكر كيف كانت وبالًا على من قبل بها».

وأفاد والد الرئيس السوري بأن «استثمار قوة الدفع لتحقيق الأهداف هو الأساس، والهدنة مضيعة للوقت وتحشيد يستفيد منه العدو».

واختتم الشرع التدوينة بالقول: «برجاء عدم تكرارها، والله من وراء القصد».

وسبقت التدوينة إعلان وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش لمدة 15 يومًا.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن «وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارًا من الساعة 23:00 الموافق لـ24 يناير 2026».

وأكدت الوزارة أن تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعمًا للعملية الأمريكية لإجلاء نزلاء تنظيم «داعش» من سجون «قوات سوريا الديمقراطية».