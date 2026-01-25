قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث
بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إنتاج
عمرو أديب يُثنى على العمالة المصرية .. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»

الانتشار الأمني في حلب
الانتشار الأمني في حلب
محمد على

أدلى حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، بتصريحات بشأن الهدن وتمديدها، التي أقرتها الحكومة مع «قسد» (قوات سوريا الديمقراطية)، معتبرًا أن ذلك أمر في غير محله.

وقال حسين الشرع، في تدوينة على منصة «فيسبوك»: «سأقول، وأرجو الانتباه، لموضوع تمديد الهدن، فهي ضارة وتحمل نوايا سلبية».

وأضاف: «أرجو عدم تكرارها، لأنها لا تصب في الاتجاه الصحيح لوحدة البلاد وتحقيق الوحدة الوطنية، وفي تجارب كثيرة كان القبول بها قد أضاع الكثير من بلادنا».

وتابع الشرع قائلًا: «من يقرأ الهدنة الأولى في فلسطين عام 1948 وغيرها، يتذكر كيف كانت وبالًا على من قبل بها».

وأفاد والد الرئيس السوري بأن «استثمار قوة الدفع لتحقيق الأهداف هو الأساس، والهدنة مضيعة للوقت وتحشيد يستفيد منه العدو».

واختتم الشرع التدوينة بالقول: «برجاء عدم تكرارها، والله من وراء القصد».

وسبقت التدوينة إعلان وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش لمدة 15 يومًا.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن «وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارًا من الساعة 23:00 الموافق لـ24 يناير 2026».

وأكدت الوزارة أن تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعمًا للعملية الأمريكية لإجلاء نزلاء تنظيم «داعش» من سجون «قوات سوريا الديمقراطية».

والد الرئيس السوري أحمد الشرع الهدن قسد ضارة وتحمل نوايا سلبية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة شيخ الأزهر

"ثمانون عامًا من الحكمة"… فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة الإمام الأكبر

جانب من تفاهل علماء الأزهر مع الجمهور في معرض الكتاب

إقبال غير مسبوق من الشباب على ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الكتاب.. صور

5 رسائل من الأ زهر لطالب العلم في اليوم العالمي للتعليم

5 رسائل من الأزهر لطالب العلم في اليوم العالمي للتعليم

بالصور

الجُرأة والجمال .. هيفاء وهبي تُثير الجدل بـ«الدانتيل الأسود» المكشوف | شاهد

الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود

عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد