جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026

تعد فورد توروس واحدة من أحدث السيارات التي كشفت عنها العلامة الأمريكية في معرض جوانزو للسيارات في الصين، حيث جاءت ضمن موديلات 2026 من فئة السيدان متوسطة الحجم، التي تجمع بين الطابع العصري والاعتماد على تقنيات حديثة.

أبعاد فورد توروس 2026

تعتمد فورد توروس 2026 على أبعاد خارجية من فئة السيدان، إذ يبلغ طول السيارة 4,927 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,875 مم وارتفاعها إلى 1,498 مم، وتمتد قاعدة العجلات بطول 2,930 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,608 كجم، في حين توفر سعة الصندوق الخلفي مساحة تخزين تصل إلى 520 لترًا.

محركات وأداء فورد توروس 2026

زودت فورد توروس 2026 بخيارين من المحركات، وكلاهما يعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي، الخيار الأول يتمثل في محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر وأربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 239 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 382 نيوتن متر، ويعمل بنظام الجر الأمامي، مع معدل استهلاك وقود يقدر بنحو 15.4 كيلومتر لكل لتر.

وتقدم فورد خيارًا ثانيًا يعتمد على منظومة حركة هجينة تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة 64 حصانًا، وتصل القوة الإجمالية لهذا النظام إلى 185 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، ومعدل استهلاك وقود أعلى تصل إلى 23 كيلومترًا لكل لتر.

تصميم فورد توروس 2026

جاءت توروس 2026 بتصميم يركز على الخطوط الانسيابية والطابع الرياضي الهادئ، حيث تظهر السيارة بجنوط جديدة ذات تصميم هندسي أنيق باللونين الفضي والأسود، مع مقابض أبواب مخفية تضيف لمسة عصرية.

وتقدم السيارة بسقف أسود اللون، إلى جانب مرايا جانبية سوداء لامعة مزودة بإشارات ضوئية، كما تعتمد السيارة على شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، وصادم أمامي بطابع رياضي، ومصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED.

مقصورة وتجهيزات فورد توروس 2026

تأتي فورد توروس 2026 بمقصورة تعتمد على مفهوم الشاشات المدمجة، حيث تتوفر شاشة عملاقة تضم لوحة العدادات وتتكامل مع شاشة مركزية وشاشة أمام الراكب، جميعها ضمن إطار واحد، وتتيح هذه المنظومة عرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع دعم أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما زودت السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إضافة إلى فرامل يد إلكترونية وزر تشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب باقة من أنظمة الحماية تتضمن والوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل.