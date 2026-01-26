قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
تكنولوجيا وسيارات

جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026

صبري طلبه

تعد فورد توروس واحدة من أحدث السيارات التي كشفت عنها العلامة الأمريكية في معرض جوانزو للسيارات في الصين، حيث جاءت ضمن موديلات 2026 من فئة السيدان متوسطة الحجم، التي تجمع بين الطابع العصري والاعتماد على تقنيات حديثة.

أبعاد فورد توروس 2026

تعتمد فورد توروس 2026 على أبعاد خارجية من فئة السيدان، إذ يبلغ طول السيارة 4,927 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,875 مم وارتفاعها إلى 1,498 مم، وتمتد قاعدة العجلات بطول 2,930 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,608 كجم، في حين توفر سعة الصندوق الخلفي مساحة تخزين تصل إلى 520 لترًا.

محركات وأداء فورد توروس 2026

زودت فورد توروس 2026 بخيارين من المحركات، وكلاهما يعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي، الخيار الأول يتمثل في محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر وأربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 239 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 382 نيوتن متر، ويعمل بنظام الجر الأمامي، مع معدل استهلاك وقود يقدر بنحو 15.4 كيلومتر لكل لتر.

وتقدم فورد خيارًا ثانيًا يعتمد على منظومة حركة هجينة تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة 64 حصانًا، وتصل القوة الإجمالية لهذا النظام إلى 185 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، ومعدل استهلاك وقود أعلى تصل إلى 23 كيلومترًا لكل لتر.

تصميم فورد توروس 2026

جاءت توروس 2026 بتصميم يركز على الخطوط الانسيابية والطابع الرياضي الهادئ، حيث تظهر السيارة بجنوط جديدة ذات تصميم هندسي أنيق باللونين الفضي والأسود، مع مقابض أبواب مخفية تضيف لمسة عصرية.

وتقدم السيارة بسقف أسود اللون، إلى جانب مرايا جانبية سوداء لامعة مزودة بإشارات ضوئية، كما تعتمد السيارة على شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، وصادم أمامي بطابع رياضي، ومصابيح حادة الشكل تعمل بتقنية LED.

مقصورة وتجهيزات فورد توروس 2026

تأتي فورد توروس 2026 بمقصورة تعتمد على مفهوم الشاشات المدمجة، حيث تتوفر شاشة عملاقة تضم لوحة العدادات وتتكامل مع شاشة مركزية وشاشة أمام الراكب، جميعها ضمن إطار واحد، وتتيح هذه المنظومة عرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع دعم أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما زودت السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إضافة إلى فرامل يد إلكترونية وزر تشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب باقة من أنظمة الحماية تتضمن والوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل.

