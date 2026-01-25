هاتشباك بتصميم عصري.. ماذا تقدم رينو كليو 2026 الجديدة؟

تُعد رينو كليو من الطرازات التي ارتبط اسمها بتاريخ طويل داخل فئة السيارات الهاتشباك، حيث شكّلت على مدار أجيالها المتعاقبة أحد أعمدة العلامة الفرنسية في الأسواق العالمية.

وتعزز السيارة رينو كليو من تواجدها عالميًا مع موديل 2026، حيث تعود كليو بإطلالة أكثر حداثة، مستندة إلى ترقيات تقنية وهندسية، بالإضافة إلى التصميم العصري، والتجهيزات المتقدمة.

أبعاد وتصميم رينو كليو 2026

يبلغ طول السيارة رينو كليو 2026 نحو 4,116 ملم، وعرض 1,768 ملم، مع ارتفاع يصل إلى 1,451 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2,591 ملم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 391 لترًا.

وحصلت كليو 2026 على تحديثات واضحة في التصميم الخارجي، أبرزها المصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية مميزة على شكل حرف C أسفل المصابيح، وفي الخلف، تأتي المصابيح بتصميم LED مقسم إلى جزئين.

ويظهر تصميم رينو كليو 2026 بشبك بأمامي مدعوم بزخارف هندسية متعددة، وتكتمل الصورة بجنوط قياس 18 بوصة تمنح السيارة مظهرًا متوازنًا بين العملية والطابع الرياضي.

أداء ومحرك رينو كليو موديل 2026

تعتمد رينو كليو موديل 2026 على منظومة هجينة من نوع E-Tech، تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.8 لتر، ومحركين كهربائيين، لتصل القوة الإجمالية إلى 160 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 170 نيوتن متر.

وتحقق هذه النسخة تسارعًا من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثانية، مع معدل استهلاك وقود لا يتجاوز 3.9 لتر لكل 100 كيلومتر، ومدى إجمالي قد يصل إلى نحو 1,000 كيلومتر.

وتتوفر رينو كليو بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر تيربو، يولد قوة 115 حصانًا، ويبلغ زمن التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة حوالي 10.1 ثانية.

مقصورة وتجهيزات رينو كليو موديل 2026

تتوفر مقصورة رينو كليو موديل 2026 بشاشة مزدوجة بقياس 10.1 بوصة تجمع بين لوحة العدادات ونظام المعلومات والترفيه، كما حافظت رينو على بعض الأزرار الميكانيكية أسفل فتحات التهوية لتسهيل التحكم أثناء القيادة، وتشمل التجهيزات منافذ USB-C في الأمام، ولوحة شحن لاسلكية، إلى جانب مقبس كهربائي بجهد 12 فولت في الخلف.

أنظمة أمان رينو كليو موديل 2026

زُودت رينو كليو 2026 بحزمة أمان متكاملة تشمل وسائد هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام الثبات الإلكتروني للتحكم الأمثل بالسيارة، إضافة إلى المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة.