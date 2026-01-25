قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يُخطط لإنهاء جميع تفاصيل القيد قبل الانتقالات الصيفية.. «الغندور» يكشف التفاصيل
طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»
حلمي طولان: كأس عاصمة مصر ملوش لازمة.. والدوري بدون قيمة
عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ترامب يهدّد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا
«تفكيرهم مريض».. طولان يرد على اتهامه بتمنّي خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن
قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء
«مينفعش يعزمني على حاجة وأرفض».. أحمد فتوح يُوضح علاقته بحسين الشحات
موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة
رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل
مواجهة صعبة.. صلاح سليمان يوجّه نصيحة للاعبي الزمالك للفوز على المصري بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتشباك بتصميم عصري.. ماذا تقدم رينو كليو 2026 الجديدة؟

رينو كليو 2026
رينو كليو 2026
صبري طلبه

تُعد رينو كليو من الطرازات التي ارتبط اسمها بتاريخ طويل داخل فئة السيارات الهاتشباك، حيث شكّلت على مدار أجيالها المتعاقبة أحد أعمدة العلامة الفرنسية في الأسواق العالمية. 

وتعزز السيارة رينو كليو من تواجدها عالميًا مع موديل 2026، حيث تعود كليو بإطلالة أكثر حداثة، مستندة إلى ترقيات تقنية وهندسية، بالإضافة إلى التصميم العصري، والتجهيزات المتقدمة.

رينو كليو 2026

أبعاد وتصميم رينو كليو 2026

يبلغ طول السيارة رينو كليو 2026 نحو 4,116 ملم، وعرض 1,768 ملم، مع ارتفاع يصل إلى 1,451 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2,591 ملم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 391 لترًا.

وحصلت كليو 2026 على تحديثات واضحة في التصميم الخارجي، أبرزها المصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية مميزة على شكل حرف C أسفل المصابيح، وفي الخلف، تأتي المصابيح بتصميم LED مقسم إلى جزئين.

رينو كليو 2026

ويظهر تصميم رينو كليو 2026 بشبك بأمامي مدعوم بزخارف هندسية متعددة، وتكتمل الصورة بجنوط قياس 18 بوصة تمنح السيارة مظهرًا متوازنًا بين العملية والطابع الرياضي.

أداء ومحرك رينو كليو موديل 2026

تعتمد رينو كليو موديل 2026 على منظومة هجينة من نوع E-Tech، تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.8 لتر، ومحركين كهربائيين، لتصل القوة الإجمالية إلى 160 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 170 نيوتن متر.

رينو كليو 2026

وتحقق هذه النسخة تسارعًا من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثانية، مع معدل استهلاك وقود لا يتجاوز 3.9 لتر لكل 100 كيلومتر، ومدى إجمالي قد يصل إلى نحو 1,000 كيلومتر.

وتتوفر رينو كليو بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر تيربو، يولد قوة 115 حصانًا، ويبلغ زمن التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة حوالي 10.1 ثانية.

مقصورة وتجهيزات رينو كليو موديل 2026

تتوفر مقصورة رينو كليو موديل 2026 بشاشة مزدوجة بقياس 10.1 بوصة تجمع بين لوحة العدادات ونظام المعلومات والترفيه، كما حافظت رينو على بعض الأزرار الميكانيكية أسفل فتحات التهوية لتسهيل التحكم أثناء القيادة، وتشمل التجهيزات منافذ USB-C في الأمام، ولوحة شحن لاسلكية، إلى جانب مقبس كهربائي بجهد 12 فولت في الخلف.

رينو كليو 2026

أنظمة أمان رينو كليو موديل 2026

زُودت رينو كليو 2026 بحزمة أمان متكاملة تشمل وسائد هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام الثبات الإلكتروني للتحكم الأمثل بالسيارة، إضافة إلى المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة.

رينو رينو كليو رينو كليو 2026 رينو كليو 2026 الجديدة سيارة رينو كليو 2026 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

ترشيحاتنا

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار بسحر عيونها وجمال إطلالتها عبر إنستجرام| شاهد

هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها

بإطلالة تخطّت الـ مليون جنيه .. إليسا تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام | صور

تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

الجُرأة والجمال .. هيفاء وهبي تُثير الجدل بـ«الدانتيل الأسود» المكشوف | شاهد

الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود
الجرأة و الجمال..هيفاء وهبي تثير الجدل لالدانتيل الاسود

عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد