أسعار ومواصفات هونشي HS7 موديل 2026 في السعودية| صور

أسعار ومواصفات هونشي HS7 موديل 2026 في السعودية

صبري طلبه

تواصل علامة هونشي الصينية تعزيز وجودها داخل السوق السعودي عبر تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات، ومن بين هذه الإصدارات تبرز هونشي HS7 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية العائلية SUV الفاخرة.

أبعاد وتصميم هونشي HS7 موديل 2026

تعتمد هونشي HS7 موديل 2026 على أبعاد تمنحها حضورًا رياضيًا، إذ يبلغ طول السيارة 5,035 مم، وعرضها 1,989 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,778 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,008 مم، وعجلات بقياس 19 أو 20 بوصة.

تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، مع خاصية التحكم في ارتفاع الأنوار، إضافة إلى المصابيح النهارية، كما تأتي بعوارض سقفية، ومرايا جانبية بتعديل وطي كهربائي، مزودة بإشارات انعطاف وتسخين وذاكرة، وتكتمل الملامح الخارجية بفتحة سقف بانورامية.

مقصورة وتجهيزات هونشي HS7 موديل 2026

تتسع مقصورة هونشي HS7 موديل 2026 لعدد 7 مقاعد مع نظام دخول ذكي وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد مع إمكانية ضبطه في 10 اتجاهات وذاكرة، إضافة إلى دعمه لخاصية التسخين. 

وتتوفر المقاعد بكسوة من الشمواه أو جلد نابا، مع دعم التسخين للمقاعد الأمامية والخلفية، بينما تشمل بعض الفئات تهوية للمقاعد الخلفية، كما يتمتع مقعد السائق بتعديل كهربائي في 10 اتجاهات مع ذاكرة، ومقعد الراكب الأمامي بتعديل كهربائي في 6 اتجاهات.

وتشمل التجهيزات مرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومكيف هواء بتحكم أوتوماتيك ثلاثي المناطق، وشاحن لاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 10.1 بوصة، وشاشة لمس للنظام الترفيهي بقياس 12.3 بوصة، مع إضاءة داخلية بـ 64 لونًا، ونظام صوت BOSE مكوّن من 14 سماعة.

محرك وأداء هونشي HS7 موديل 2026

تعتمد هونشي HS7 موديل 2026 على محرك بنزين سوبر تشارج V6 بسعة 3.0 لتر، يولد قوة 335 حصان وعزم دوران يبلغ 445 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD، وتصل نسبة استهلاك الوقود إلى 12.3 كم/ لتر.

أنظمة أمان وتقنيات الحماية 

زودت السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل نظام الثبات الإلكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق، و6 وسائد هوائية، وحساسات أمامية وخلفية، ومثبت سرعة عادي أو ذكي، مع فرامل توقف إلكترونية.

وتتوفر أنظمة المساعدة على نزول المنحدرات، والكشف عن المناطق العمياء، وتنبيه مغادرة المسار، وتنبيه ما قبل التصادم، وفرامل الطوارئ، وتنبيه السائق، وتنبيه الرجوع للخلف، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية.

أسعار هونشي HS7 موديل 2026 في السوق السعودي

تتوفر هونشي HS7 بعدة فئات داخل السوق السعودي، حيث يبلغ سعر فئة Comfortable نحو 181,900 ريال سعودي، بينما تأتي فئة Luxury بسعر 186,900 ريال سعودي، في حين يصل سعر فئة Deluxe إلى 203,900 ريال سعودي.

