تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة هونشي H9.. الفخامة الصينية

هونشي H9
هونشي H9
صبري طلبه

تُعد سيارة هونشي H9 واحدة من أبرز الطرازات الصينية التي فرضت حضورها على الساحة العالمية؛ بعدما قدمت مفهومًا مختلفًا للفخامة يمزج بين الهوية الآسيوية والتوجهات العصرية في عالم السيارات، مع تقدمه عبر باقة من التجهيزات، بالإضافة إلى طابع الفخامة.

محركات وأداء السيارة هونشي H9

تعتمد هونشي H9 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مدعوم بنظام كهربائي 48 فولت، ما يتيح قوة إجمالية تبلغ 241 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 380 نيوتن متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع خلفي، لتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.3 ثوانٍ، وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 230 كم/س.

 هونشي H9

كما تقدم هونشي H9 بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر، يولد قوة 321 حصانًا وعزم دوران 445 نيوتن متر، يقترن هذا الخيار بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع إمكانية الاختيار بين الدفع الخلفي أو الدفع الكلي حسب الفئة، ويتيح هذا التكوين تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 6.4 ثوانٍ، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س.

تصميم وتجهيزات هونشي H9

يحمل التصميم الخارجي لهونشي H9 ملامح واضحة من الفخامة الهادئة، حيث يبرز الشبك الأمامي الكبير مع خطوط منحوتة بعناية على غطاء المحرك، ما يعزز الطابع الرسمي للسيارة.

 هونشي H9

وتكتمل الصورة بمصابيح LED أمامية وخلفية متطورة، وعجلات ألومنيوم قياس 20 بوصة، إلى جانب مقابض أبواب مخفية وباب خلفي كهربائي، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية. 

وزُودت H9 بحزمة متكاملة تشمل 8 وسائد هوائية، وأنظمة الثبات الإلكتروني، والتحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح.

 هونشي H9

كما تضم السيارة أنظمة مساعدة متطورة مثل التحذير من مغادرة المسار، والكشف عن النقاط العمياء، ومكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ومثبت سرعة.

وتأتي السيارة بخامات تشمل الجلد الصناعي أو جلد نابا حسب الفئة، بينما زودت المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتهوية، إضافة إلى وظيفة التدليك وذاكرة لمقعد السائق. 

 هونشي H9

وتضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي بأربع مناطق، بالإضافة إلى شاشات رقمية قياس 12.3 بوصة للعدادات ونظام الترفيه، مع شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وإضاءة محيطية، ونظام صوتي من BOSE يضم 14 سماعة.

هونشي هونشي H9 السيارة هونشي H9 مواصفات هونشي H9 سيارة هونشي H9

