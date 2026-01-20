بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هونشي HS3
هونشي HS3
صبري طلبه

تواصل علامة هونشي الصينية توسيع حضورها في أسواق السيارات العالمية عبر طرازات تستهدف الجمع بين الفخامة والطابع العصري، ويأتي طراز HS3 كأحد النماذج الشهيرة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع ملامح تصميمية وتجهيزية عالية الأداء.

أبعاد وتصميم هونشي HS3

تعتمد هونشي HS3 على أبعاد متوازنة، حيث يبلغ طول السيارة 4655 مم، مع عرض يصل إلى 1900 مم وارتفاع 1668 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2770 مم، كما زُوّدت السيارة بباب خلفي كهربائي يدعم الفتح عبر تمرير القدم، وفتحة سقف بانورامية، مع عجلات ألومنيوم بقياس 18 أو 19 بوصة بحسب الفئة.

هونشي HS3

وتضم السيارة مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، مدعومة بإضاءة نهارية وأنظمة إضاءة أوتوماتيكية مع تحكم ذكي في الضوء العالي، بينما تأتي المرايا الجانبية بدعم التعديل والطي الكهربائي، إضافة إلى خاصية التسخين والذاكرة، مع وظيفة الانخفاض التلقائي عند الرجوع للخلف.

أداء ومحركات هونشي HS3

تتوفر هونشي HS3 بخيارين من المحركات، الأول يعتمد على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بأربع أسطوانات، يولد قوة 168 حصانًا وعزم دوران يبلغ 258 نيوتن متر.

هونشي HS3

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يصل إلى 18.7 كم لكل لتر، مع تسارع من صفر إلى 100 كم في نحو 9.9 ثانية.

الخيار الثاني يقدم أداءً أعلى عبر محرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 252 حصانًا وعزم 380 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي، ما يسمح بتسارع أقوى يصل إلى 100 كم في 6.9 ثانية، مع معدل استهلاك يبلغ نحو 17 كم لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات هونشي HS3

تأتي هونشي HS3 بعجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف، مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقعد السائق يدعم التعديل الكهربائي بعدة اتجاهات، إضاءة محيطية، كما زُوّدت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومنافذ USB، وشاحن لاسلكي للهواتف، وشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه مركزية بقياس 12.6 بوصة، مع نظام صوتي يضم 8 أو 10 سماعات حسب الفئة.

هونشي HS3

تعتمد هونشي HS3 على باقة شاملة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية، وأنظمة الثبات الإلكتروني، والفرامل المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تضم تقنيات مساعدة السائق مثل التنبيه قبل التصادم، والحفاظ على المسار، وتنبيه مغادرة المسار، والكشف عن النقطة العمياء.

كما تضم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية محيطية، ونظام الركن الذاتي، وتدعم السيارة أيضًا أنظمة المساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، مع فرامل توقف إلكتروني وتنبيهات تتعلق بالسرعة.

