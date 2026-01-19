هوندا تقدم سيارة FIT الأصغر حجمًا.. وهذا سعرها عالميًا

أعادت هوندا تسليط الضوء على سيارتها الصغيرة FIT من خلال طرح نسخة محدّثة في السوق الصينية، حيث تأتي النسخة الجديدة ضمن فئة الهاتشباك، مع تحديثات شكلية وتجهيزية، وتُطرح بإنتاج لا يتجاوز 3000 وحدة فقط، ما يمنحها طابعًا خاصًا، بينما يحمل هذا الإصدار توقيع GAC Honda .

وتنتمي هوندا FIT إلى الجيل الرابع الذي ظهر عالميًا للمرة الأولى في عام 2019، قبل أن يحصل على تحديث خفيف في 2022 ركز بشكل أساسي على أسواق اليابان وأوروبا، وعلى الرغم من خروج السيارة من السوق الأمريكية بعد موديل 2020، لتظهر مجددًا بإطلالة عصرية في الصين.

هوندا FIT

محرك هوندا FIT

تعتمد هوندا FIT المطروحة في الصين على محرك بنزين i-VTEC بسعة 1.5 لتر دون أي نظام هجين، يولد قوة تبلغ 122 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 145 نيوتن متر، ويتم نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، مع القدرة على تحقيق مدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر بخزان وقود واحد.

أبعاد وتصميم هوندا FIT

تحافظ FIT على فلسفتها المعروفة في الاستفادة القصوى من المساحات، رغم حجمها المدمج، وتقدم قاعدة العجلات بطةل 2.53 متر، وتأتي السيارة بجنوط قياس 15 بوصة، مع التصميم الخارجي الذي يعتمد على أربعة أبواب مع باب خلفي مخصص لمنطقة التخزين.

هوندا FIT

وحصلت السيارة على شبك أمامي جديد مع مصابيح LED بتصميم أكثر حدة، ما يمنح الواجهة مظهرًا عصريًا دون تغييرات جذرية، كما تتوفر FIT بعدة ألوان تشمل الأبيض Starry Night White، والأزرق Dynamic Blue، والأصفر Fiery Yellow.

مقصورة وتجهيزات هوندا FIT

تعتمد هوندا FIT على تجهيزات عملية، حيث تأتي بنظام صوتي يضم سماعتين، وشاشة ترفيه مركزية بقياس 10.1 إنش، إلى جانب لوحة عدادات رقمية قياس 7 إنش، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

هوندا FIT

سعر هوندا FIT

تُطرح هوندا FIT في السوق الصينية بسعر يبدأ من نحو 9,600 دولار أمريكي.