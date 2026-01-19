قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم
ساديو ماني يكشف الكواليس: أنا من أقنعت الفريق بالعودة والقتال حتى النهاية
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 21 قتيلا.. صور
10 إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية
دعاء اليوم الأول من شعبان .. ردده واغتنم الفرصة
لاعب ومدرب.. عقدة أمم أفريقيا تلاحق وليد الركراكي
إعلام عبري: واشنطن تنشر منظومة باتريوت في المنطقة لمواجهة إيران
إذاعة جيش الاحتلال: إخلاء عاجل لمستشفى وولفسون تحسبا لتصعيد عسكري مع إيران
الإيجار القديم| أزمة السكن البديل والشكاوى المتبادلة بين المالك والمستأجر.. برلماني يكشف المستجدات
الحزن والدموع يسيطران على لاعبي المغرب بعد خسارة لقب أمم إفريقيا
استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026
الركراكي: نهنئ السنغال على التتويج بأمم أفريقيا.. والمغرب سيعود بصورة أقوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 955 حصانًا.. افاتار تقدم أحدث "فيس ليفت" كهربائية

افاتار 12
افاتار 12
صبري طلبه

تعزز أفاتار الصينية، من تألقها في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد أن قدمت النسخة الجديدة من السيارة وان تو 1 2 Avatr موديل 2026 "فيس ليفت".

منظومة ثلاثية للمحركات بأداء عالي

أبرز ما يميز افاتار 12 هو اعتمادها على منظومة دفع مكونة من 3 محركات كهربائية، موزعة بين محرك في المحور الأمامي ومحركين في الخلف، وهذه التركيبة ترفع القوة الإجمالية إلى 955 حصان، ما يضع السيارة ضمن فئة الأداء العالي.

افاتار 12

خيار ثنائي للمحركات بتوازن عملي

إلى جانب النسخة الأعلى أداءً، تتوفر افاتار 12 بإعداد مختلف يعتمد على محركين كهربائيين في الخلف، أحدهما على الجهة اليمنى والآخر على الجهة اليسرى، وتبلغ القوة الإجمالية في هذه النسخة 371 حصان، ما يجعلها أكثر تركيزًا على الاستخدام اليومي المتوازن. 

نسخة بمدى ممتد لتجاوز قيود الشحن

ضمن خيارات منظومة الدفع، تقدم افاتار 12 نسخة بمدى ممتد RERV، تستهدف مدى قيادة أطول دون الاعتماد الكامل على البنية التحتية للشحن، وتعتمد هذه النسخة على محرك بنزين 1.5 لتر تيربو يعمل كمولد للطاقة، دون اتصال مباشر بالعجلات.

افاتار 12

ويتولى محركان كهربائيان في الخلف عملية الدفع، بقوة 268 حصان لكل محرك، مع بطارية بسعة 52.01 كيلو واط/الساعة، وتوفر هذه التركيبة مدى كهربائي يصل إلى 261 كم، بينما يتجاوز المدى الإجمالي 1000 كم.

تصميم وتجهيزات افاتار وان تو

حصلت افاتار 12 على تحديثات تعزز طابعها العصري، من بينها عجلات رياضية جديدة تصل قياساتها إلى 21 بوصة، وسقف بانوراما زجاجي، بينما جاءت الواجهة الأمامية بتصميم مدبب ومصابيح LED ذات خطوط حادة، ما يمنح السيارة حضورًا عصريًا، مع مرايا جانبية بتصميم انسيابي وزجاج مظلل.

افاتار 12

تعتمد السيارة على أنظمة استشعار متقدمة، أبرزها نظام LiDAR من هواوي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم أنظمة المساعدة على القيادة، هذا النظام يعزز دقة قراءة الطريق والمحيط، ويدعم وظائف السلامة والقيادة شبه الذاتية.

وتوفر افاتار 12 شاشة عرض مركزية تدعم التطبيقات الذكية، ما يتيح التحكم في وظائف السيارة وأنظمة الترفيه بسهولة، كما تضم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيك، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية التي تعزز مستوى الأمان. 

أفاتار افاتار 12 سيارة افاتار 12 السيارة افاتار 12 مواصفات افاتار 12

