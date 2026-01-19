بقوة 955 حصانًا.. افاتار تقدم أحدث "فيس ليفت" كهربائية

تعزز أفاتار الصينية، من تألقها في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد أن قدمت النسخة الجديدة من السيارة وان تو 1 2 Avatr موديل 2026 "فيس ليفت".

منظومة ثلاثية للمحركات بأداء عالي

أبرز ما يميز افاتار 12 هو اعتمادها على منظومة دفع مكونة من 3 محركات كهربائية، موزعة بين محرك في المحور الأمامي ومحركين في الخلف، وهذه التركيبة ترفع القوة الإجمالية إلى 955 حصان، ما يضع السيارة ضمن فئة الأداء العالي.

افاتار 12

خيار ثنائي للمحركات بتوازن عملي

إلى جانب النسخة الأعلى أداءً، تتوفر افاتار 12 بإعداد مختلف يعتمد على محركين كهربائيين في الخلف، أحدهما على الجهة اليمنى والآخر على الجهة اليسرى، وتبلغ القوة الإجمالية في هذه النسخة 371 حصان، ما يجعلها أكثر تركيزًا على الاستخدام اليومي المتوازن.

نسخة بمدى ممتد لتجاوز قيود الشحن

ضمن خيارات منظومة الدفع، تقدم افاتار 12 نسخة بمدى ممتد RERV، تستهدف مدى قيادة أطول دون الاعتماد الكامل على البنية التحتية للشحن، وتعتمد هذه النسخة على محرك بنزين 1.5 لتر تيربو يعمل كمولد للطاقة، دون اتصال مباشر بالعجلات.

افاتار 12

ويتولى محركان كهربائيان في الخلف عملية الدفع، بقوة 268 حصان لكل محرك، مع بطارية بسعة 52.01 كيلو واط/الساعة، وتوفر هذه التركيبة مدى كهربائي يصل إلى 261 كم، بينما يتجاوز المدى الإجمالي 1000 كم.

تصميم وتجهيزات افاتار وان تو

حصلت افاتار 12 على تحديثات تعزز طابعها العصري، من بينها عجلات رياضية جديدة تصل قياساتها إلى 21 بوصة، وسقف بانوراما زجاجي، بينما جاءت الواجهة الأمامية بتصميم مدبب ومصابيح LED ذات خطوط حادة، ما يمنح السيارة حضورًا عصريًا، مع مرايا جانبية بتصميم انسيابي وزجاج مظلل.

افاتار 12

تعتمد السيارة على أنظمة استشعار متقدمة، أبرزها نظام LiDAR من هواوي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في دعم أنظمة المساعدة على القيادة، هذا النظام يعزز دقة قراءة الطريق والمحيط، ويدعم وظائف السلامة والقيادة شبه الذاتية.

وتوفر افاتار 12 شاشة عرض مركزية تدعم التطبيقات الذكية، ما يتيح التحكم في وظائف السيارة وأنظمة الترفيه بسهولة، كما تضم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيك، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية التي تعزز مستوى الأمان.