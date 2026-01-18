قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
نهائي تاريخي في أمم إفريقيا… أول مواجهة تجمع المغرب والسنغال بالبطولة القارية
رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية في شمال سيناء
لوسي: مفيش حد شبه حد.. وبقول لـ شيرين إحنا محتاجينك
رولز رويس كالينان 2026 تظهر لأول مرة .. شاهد

إبراهيم القادري

ظهرت سيارة رولز رويس كالينان موديل 2026 خلال اختبارها في الطقس البارد، وتنتمي رويس كالينان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم إطلاقها لأول مرة في عام 2018 .

 رولز رويس كالينان موديل 2026

مواصفات رولز رويس كالينان موديل 2026

زودت سيارة رولز رويس كالينان موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بها وحدات إضاءة منفصلة، وبها شبكة تهوية أعرض من السابق، وبها فتحة تهوية سفلية ضخمة تمنح السيارة حضور مهيب، وبها غطاء أمامي يتميز بانتفاخات واضحة تعطي انطباع بالقوة، وبها خطوط كتف أكثر بروز لتمنح السيارة مظهر عضلي يعزز من هيبتها على الطريق.

 رولز رويس كالينان موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة رولز رويس كالينان موديل 2026  تم دمج مقابض الأبواب بشكل أكثر انسيابية في الهيكل لتحسين الديناميكية الهوائية، وبها مصابيح عمودية جديدة، وتم نقل مكان لوحة الترخيص إلى الصداد الخلفي الذي أصبح يخلو تماماً من فتحات العادم.

محرك رولز رويس كالينان موديل 2026

تستمد سيارة رولز رويس كالينان موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 102 كيلوواط/ساعة، وبها نظام دفع كلي بمحركين كهربائيين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 577 حصان، وعزم دوران يصل 900 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية فقط، ويمكنها قطع مسافة 530 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

 رولز رويس كالينان موديل 2026

ويوجد من سيارة رولز رويس كالينان موديل 2026 محرك اقوي ينتج قوة 650 حصان، وعزم دوران 1075 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية .

تاريخ شركة رولز رويس في صناعة السيارات

 رولز رويس كالينان موديل 2026

تأسست رولز رويس عام 1904 بناء علي خبرة المهندس هنري رويس ورؤية رجل الأعمال تشارلز رولز، لتنتج سيارات فخمة بدأت بـ "سيلفر جوست" الشهيرة، وأصبحت الان رمز للجودة والرفاهية عبر تاريخ طويل شهد استحواذات وتغييرات ملكية، أبرزها استحواذ بي إم دبليو على قسم السيارات في 1998 لإنتاج سيارات رولز رويس الحديثة من مصنع جودوود، مما حافظ على إرثها كأفضل سيارة في العالم. 

رولز رويس كالينان كالينان موديل 2026 مواصفات رولز رويس كالينان محرك رولز رويس كالينان موديل 2026

