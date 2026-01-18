قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسين بونو ينقذ المغرب ويحرم السنغال من هدف مؤكد بنهائي كأس أمم إفريقيا
تفاصيل الساعات الأخيرة قبل قتل أطفال الراهب| شاهد عيان: المتهم لعب مع الضحايا أثناء توجههم إلى درس القرآن.. وشارك في البحث عنهم بعدما نفذ جريمته
تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. وخصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المواصفات الكاملة لسيارة كيا سيلتوس 2026 الجيل الثاني.. صور

كيا سيلتوس الجيل الجديد
كيا سيلتوس الجيل الجديد
صبري طلبه

أزاحت كيا الستار عن الجيل الثاني من سيلتوس لعام 2026، في خطوة جديدة ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث اعتمدت تغيير مفهوم البنية الهندسية، إلى جانب باقة من التقنيات.

اعتمدت كيا في سيلتوس الجديدة على منصة K3 الأحدث، بدلاً من المنصة السابقة، وهو ما انعكس مباشرة على أبعاد السيارة، حيث أصبحت قاعدة العجلات أطول، مع تحسن ملحوظ في الثبات، كما أسهمت المنصة الجديدة في تحسين توزيع الوزن.

 كيا سيلتوس الجيل الجديد

محرك كيا سيلتوس الجيل الجديد

قدمت كيا الجيل الثاني من سيلتوس بثلاثة خيارات للمحركات، المحرك التيربو سعة 1.6 لتر يتوفر بإعدادين بقوة 177 حصانًا وعزم دوران 265 نيوتن متر، مع خيار ناقل حركة يدوي أو مزدوج القابض، أما النسخة الأعلى أداءً فتوفر قوة أكبر مع ناقل أوتوماتيكي تقليدي، وتستمر هذه النسخة بمحرك بقوة 147 حصانًت، و179نيوتن متر، سعة 2.0 لتر بتنفس طبيعي كخيار اقتصادي يعتمد على ناقل حركة متغير.

تصميم وتجهيزات كيا سيلتوس الجديدة 

حصلت سيلتوس 2026 على تغييرات خارجية واضحة، حيث أصبحت الواجهة الأمامية أكثر اتساعًا بفضل شبكة تهوية أكبر، مع مصابيح LED بتصميم نحيف يمنح السيارة حضورًا عصريًا، وشهدت الجوانب مقابض أبواب مدمجة وجنوط رياضية تعزز الطابع الرياضي.

 كيا سيلتوس الجيل الجديد

اعتمدت كيا على تصميم عملي يدمج بين الشاشات الكبيرة وسهولة الوصول إلى عناصر التحكم، شاشتا العدادات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع واجهة استخدام سلسة، أضيفت لوحة مستقلة للتحكم بالمناخ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الأوامر الصوتية، إلى جانب مقاعد قابلة للتعديل الكهربائي لتعزيز راحة السائق والراكب الأمامي.

وزودت سيلتوس بمجموعة شاملة من الوسائد الهوائية، وأنظمة المساعدة على القيادة، وحساسات الحركة، مع كاميرا رؤية محيطية، كما تتوفر أنظمة صوتية متقدمة من علامات معروفة، لتمنح تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الراحة والأمان والتقنية، بالإضافة إضاءة داخلية، وتحكم كهربائي للمرايات الجانبية، والتي تأتي بإشارات ضوئية.

كيا سيلتوس كيا سيلتوس كيا سيلتوس الجيل الجديد مواصفات كيا سيلتوس الجيل الجديد

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح
لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

