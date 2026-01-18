المواصفات الكاملة لسيارة كيا سيلتوس 2026 الجيل الثاني.. صور

أزاحت كيا الستار عن الجيل الثاني من سيلتوس لعام 2026، في خطوة جديدة ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث اعتمدت تغيير مفهوم البنية الهندسية، إلى جانب باقة من التقنيات.

اعتمدت كيا في سيلتوس الجديدة على منصة K3 الأحدث، بدلاً من المنصة السابقة، وهو ما انعكس مباشرة على أبعاد السيارة، حيث أصبحت قاعدة العجلات أطول، مع تحسن ملحوظ في الثبات، كما أسهمت المنصة الجديدة في تحسين توزيع الوزن.

كيا سيلتوس الجيل الجديد

محرك كيا سيلتوس الجيل الجديد

قدمت كيا الجيل الثاني من سيلتوس بثلاثة خيارات للمحركات، المحرك التيربو سعة 1.6 لتر يتوفر بإعدادين بقوة 177 حصانًا وعزم دوران 265 نيوتن متر، مع خيار ناقل حركة يدوي أو مزدوج القابض، أما النسخة الأعلى أداءً فتوفر قوة أكبر مع ناقل أوتوماتيكي تقليدي، وتستمر هذه النسخة بمحرك بقوة 147 حصانًت، و179نيوتن متر، سعة 2.0 لتر بتنفس طبيعي كخيار اقتصادي يعتمد على ناقل حركة متغير.

تصميم وتجهيزات كيا سيلتوس الجديدة

حصلت سيلتوس 2026 على تغييرات خارجية واضحة، حيث أصبحت الواجهة الأمامية أكثر اتساعًا بفضل شبكة تهوية أكبر، مع مصابيح LED بتصميم نحيف يمنح السيارة حضورًا عصريًا، وشهدت الجوانب مقابض أبواب مدمجة وجنوط رياضية تعزز الطابع الرياضي.

اعتمدت كيا على تصميم عملي يدمج بين الشاشات الكبيرة وسهولة الوصول إلى عناصر التحكم، شاشتا العدادات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع واجهة استخدام سلسة، أضيفت لوحة مستقلة للتحكم بالمناخ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الأوامر الصوتية، إلى جانب مقاعد قابلة للتعديل الكهربائي لتعزيز راحة السائق والراكب الأمامي.

وزودت سيلتوس بمجموعة شاملة من الوسائد الهوائية، وأنظمة المساعدة على القيادة، وحساسات الحركة، مع كاميرا رؤية محيطية، كما تتوفر أنظمة صوتية متقدمة من علامات معروفة، لتمنح تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الراحة والأمان والتقنية، بالإضافة إضاءة داخلية، وتحكم كهربائي للمرايات الجانبية، والتي تأتي بإشارات ضوئية.