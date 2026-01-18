قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات كيا كارينز 2026 في السعودية

صبري طلبه

تواصل كيا توسيع حضورها في السوق السعودي، ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات عبر طراز كارينز 2026، وتأتي السيارة بتصميم رياضي، مع باقة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الحماية والأمان، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم.

محركات كيا كارينز 2026

تعتمد كيا كارينز 2026 على محركات بنزين رباعية الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 115 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة CVT يركز على السلاسة وتقليل استهلاك الوقود.

وتحصل الفئة الأعلى تجهيزًا على محرك أكثر قوة ينتج 160 حصانًا مع عزم يصل إلى 253 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام الدفع الأمامي.

كيا كارينز 2026 وتقنيات الحماية 

تقدم كيا كارينز 2026 حزمة أمان متنوعة تختلف حسب الفئة، حيث تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، مع إضافة وسائد جانبية وستائرية في الفئات الأعلى، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في قوى الجر.

وتدعم السيارة تقنيات مساعدة السائق مثل مساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة، وكاميرا رؤية خلفية تأتي قياسيًا في جميع الفئات، وتشمل التجهيزات المتقدمة التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ومراقبة المنطقة العمياء، ومساعد البقاء ضمن المسار، إضافة إلى حساسات ركن خلفية أو أمامية حسب الفئة.

مقصورة وتجهيزات كيا كارينز 2026

تضم السيارة كيا كارينز 2026 شاشة المعلومات والترفيه بقياس 8 بوصات، مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما تختلف أنظمة الصوت بين 6 أو 8 سماعات حسب الفئة، وتتوفر شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة لجميع الفئات، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف، نظام التكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونوافذ كهربائية، ونظام قفل مركزي.

أبعاد كيا كارينز 2026

تأتي كيا كارينز 2026 بأبعاد تضعها ضمن فئة السيارات العائلية المدمجة، حيث يبلغ طولها 4,550 مم، وعرضها 1,800 مم، وارتفاعها 1,700 مم، وتوفر قاعدة عجلات بطول 2,780 مم، بينما يبلغ وزن السيارة 1,354 كجم.

سعر السيارة كيا كارينز 2026 في السوق السعودي

تقدم كيا كارينز 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 83,314 ريال سعودي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

