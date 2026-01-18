سعر ومواصفات كيا كارينز 2026 في السعودية

تواصل كيا توسيع حضورها في السوق السعودي، ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات عبر طراز كارينز 2026، وتأتي السيارة بتصميم رياضي، مع باقة من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الحماية والأمان، إلى جانب عناصر الرفاهية والتحكم.

محركات كيا كارينز 2026

تعتمد كيا كارينز 2026 على محركات بنزين رباعية الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 115 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة CVT يركز على السلاسة وتقليل استهلاك الوقود.

كيا كارينز 2026

وتحصل الفئة الأعلى تجهيزًا على محرك أكثر قوة ينتج 160 حصانًا مع عزم يصل إلى 253 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام الدفع الأمامي.

كيا كارينز 2026 وتقنيات الحماية

تقدم كيا كارينز 2026 حزمة أمان متنوعة تختلف حسب الفئة، حيث تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، مع إضافة وسائد جانبية وستائرية في الفئات الأعلى، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في قوى الجر.

وتدعم السيارة تقنيات مساعدة السائق مثل مساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة، وكاميرا رؤية خلفية تأتي قياسيًا في جميع الفئات، وتشمل التجهيزات المتقدمة التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ومراقبة المنطقة العمياء، ومساعد البقاء ضمن المسار، إضافة إلى حساسات ركن خلفية أو أمامية حسب الفئة.

مقصورة وتجهيزات كيا كارينز 2026

تضم السيارة كيا كارينز 2026 شاشة المعلومات والترفيه بقياس 8 بوصات، مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما تختلف أنظمة الصوت بين 6 أو 8 سماعات حسب الفئة، وتتوفر شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة لجميع الفئات، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف، نظام التكييف أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونوافذ كهربائية، ونظام قفل مركزي.

كيا كارينز 2026

أبعاد كيا كارينز 2026

تأتي كيا كارينز 2026 بأبعاد تضعها ضمن فئة السيارات العائلية المدمجة، حيث يبلغ طولها 4,550 مم، وعرضها 1,800 مم، وارتفاعها 1,700 مم، وتوفر قاعدة عجلات بطول 2,780 مم، بينما يبلغ وزن السيارة 1,354 كجم.

سعر السيارة كيا كارينز 2026 في السوق السعودي

تقدم كيا كارينز 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 83,314 ريال سعودي.