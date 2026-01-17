جيب تحتفل بمرور 85 عامًا بإصدار خاص لـ Wrangler وGladiator

كشفت شركة جيب الأمريكية وعملاق تصنيع السيارات الرياضية من عائلة الدفع الرباعي، عن إطلاق نسخة خاصة من طرازَيها الشهيرين Wrangler وGladiator ؛ احتفالًا بمرور 85 عامًا على تأسيس العلامة.

ويأتي الإصدار الجديد، الذي يحمل اسم جيب 85th Anniversary، ليجمع بين التراث العريق للسيارة وقدراتها على الطرق الوعرة، مع لمسات تصميمية حصرية تبرز روح العلامة في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

جيب 85th Anniversary

تصميم داخلي يدمج الفخامة وعراقة الإصدار

تأتي النسخة الخاصة بطراز Wrangler مزودة بمقاعد مغطاة بنقشة مميزة تحمل شعار 85th Anniversary، مع تفاصيل دقيقة على لوحة القيادة والأبواب تعكس الطابع التاريخي للسيارة.

ولم يقتصر الاحتفال على Wrangler، بل شمل أيضًا طراز Gladiator البيك آب المكشوف، الذي حصل على مقاعد مماثلة مزينة بنقشة الكارو، وشعار 85th Anniversary.

ويضيف التصميم الداخلي الجديد، مزيدًا من الأناقة لسيارة البيك آب الشهيرة، بينما تحتفظ بقدرتها على التعامل مع الطرق الوعرة والمهام الشاقة التي اشتهرت بها منذ طرحها.

قدرات محسّنة للطرق الوعرة

تتيح جيب لعشاق المغامرات، اختيار إطارات All-Terrain مخصصة للطرق الوعرة، دون أي تكلفة إضافية؛ ما يعزز من قدرة كل من Wrangler وGladiator على مواجهة التضاريس الصعبة.

كما تشمل النسخة الخاصة، إمكانية إزالة الأبواب والسقف المكشوف، ما يمنح السائق تجربة قيادة مفتوحة وحسية متكاملة، تتناغم مع روح المغامرة التي لطالما ارتبطت باسم جيب.

جيب 85th Anniversary

جيب بين الماضي والحاضر

يمثل إصدار 85th Anniversary احتفاءً بتاريخ جيب الطويل في تقديم سيارات تجمع بين القوة، الأداء المتين، والهوية التصميمية المميزة.

وتؤكد جيب، مع هذا الإصدار الخاص، قدرتها على الحفاظ على روح سياراتها الأيقونية، مع إضافة لمسات عصرية تناسب الأجيال من عشاق المغامرة والطرق الوعرة؛ لتظل العلامة الأمريكية رمزًا للتجربة المتكاملة في عالم السيارات متعددة الاستخدامات.