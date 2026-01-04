150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها

تواصل جيب من تعزيز تواجدها في السوق اليابانية، بعد أن طرحت الإصدار الخاص من الأيقونة رانجلر، ولكن تحت مسمى سنو تريس Wrangler Snow Trace، وتعتزم العلامة الأمريكية إنتاج 150 نسخة فقط من هذا الإصدار.

انطلقت السيارة Wrangler Snow Trace بالتعاون من فريق تصميم جيب في الولايات المتحدة، وتأتي بإطلالة ثلجية تمنحها مظهرًا فريدًا، وخاصة لمحبي المغامرات الشتوية والظروف الجوية الخاصة بهذا الفصل.

جيب Wrangler Snow Trace

مواصفات السيارة جيب Wrangler Snow Trace

تعتمد السيارة جيب Wrangler Snow Trace على تقنية الدفع الرباعي للعجلات Select-Trac Full-Time 4×4، بينما تستمد طاقتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 269 حصانًا، و400 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

جيب Wrangler Snow Trace

استطاعت السيارة جيب Wrangler Snow Trace أن تخطف الأنظار بتصميمها المميز، حيث ارتكزت على جنوط بيضاء اللون مع 4 فتحات، مدعومة بإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة، تمنحها الأفضلية على التعامل مع الطرق الوعرة.

جيب Wrangler Snow Trace

وتأتي جيب Wrangler Snow Trace بدعامات على السقف لحمل الأغراض، بالإضافة إلى فتحات تهوية أعلى غطاء المحرك، وطلاء أبيض ثلجي مع شعارات مخصصة لهذه النسخة، بالإضافة إلى صادم أمامي بارز مدعوم بمصابيح، ورفارف جانبية بارزة مزودة بإشارات ضوئية.

جيب Wrangler Snow Trace

سعر السيارة جيب Wrangler Snow Trace

تنطلق السيارة جيب Wrangler Snow Trace بسعر يبدأ من 9,090,000 ين ياباني، أي ما يعادل 58,000 دولار أمريكي.