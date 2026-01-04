قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت 2026 الجديدة في السعودية

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
صبري طلبه

تواصل شركة هيونداي الكورية الجنوبية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي من خلال طرح مجموعة واسعة من طرازاتها، ويأتي من بين هذه الطرازات سيارة هيونداي أكسنت، التي تنتمي إلى فئة السيدان المدمجة وصاحبة الشعبية الكبيرة، وتُعد من أبرز الخيارات التي تجمع بين الاعتمادية والتجهيزات الحديثة والتصميم العصري.

تصميم هيونداي اكسنت 2026

تأتي هيونداي أكسنت بتصميم خارجي يعكس هوية حديثة مع خطوط انسيابية، ومقدمة حادة ذات شريط ضوئي عريض، وتتمتع السيارة بأبعاد قدرها 4,535 مم للطول الكلي، بينما يصل عرض السيارة إلى 1,765 مم، ويقدر ارتفاعها بحوالي 1,475 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، بالإضافة إلى جنوط رياضي.

هيونداي اكسنت 2026

أداء محرك هيونداي اكسنت 2026

تعتمد أكسنت على محرك يعمل بالبنزين مكوّن من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 115 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، مع نظام دفع أمامي، كما تُسجل السيارة معدل استهلاك وقود يقارب 18.9 كيلومتر لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات هيونداي اكسنت 2026

تقدم هيونداي أكسنت مقصورة داخلية تعتمد على شاشة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات، إلى جانب شاشة لمس لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا عالي الجودة، مع توفر نظام صوتي فاخر من BOSE في الفئات الأعلى، إضافة إلى إضاءة محيطية، كما تدعم السيارة التشغيل بدون مفتاح، والدخول الذكي، ومنافذ USB، ونظام ملاحة، وشاحن هاتف لاسلكي، إلى جانب فتحات تكييف خلفية وفلتر لتنقية الهواء.

هيونداي اكسنت 2026

وزُوّدت هيونداي أكسنت بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل ست وسائد هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، ونظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، كما تدعم السيارة أنظمة مساعدة السائق مثل المحافظة على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الأمامي، إضافة إلى مثبت السرعة، ونظام المساعدة عند المرتفعات، وكاميرا خلفية وحساسات ركن.

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

تُطرح هيونداي أكسنت موديل 2026 في السعودية بأسعار تبدأ من نحو 71,325 ريالًا سعوديًا، وتصل إلى حوالي 90,760 ريالًا سعوديًا حسب الفئة ومستوى التجهيز.

