قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً.. إلغاء الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم
الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية على طاولة مباحثات ترامب ونتنياهو اليوم
خلافات سنية - سنية .. المثنى السامرائي يدخل سباق رئاسة البرلمان العراقي
التأمين الشامل: تغطية 3467 خدمة طبية ونسبة التسجيل 81.71% لـ 5.2 مليون مستفيد
نعتز بمسيرة العمل الوطني بقيادتكم | وزير الخارجية يهنئ الرئيس بالعام الجديد
ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تقديرات إسرائيلية بفرض ترامب الموقف الأمريكي على نتنياهو بشأن غزة
وزير الخارجية: مصر لم تبتز أحدًا ولم نقبض مقابل استقبال اللاجئين
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم مدمج وتقنيات ذكية.. هيونداي تطرح أيونيك 3 الجديدة

هيونداي أيونيك 3
هيونداي أيونيك 3
عزة عاطف

 تشهد مبيعات السيارات الكهربائية حالة من الهدوء النسبي نتيجة تراجع الحوافز الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض شركة هيونداي التراجع أو تخفيف الضغط عن دواسة الوقود. 

وتمضي الشركة قدمًا في توسيع عائلة "أيونيك" الشهيرة من خلال الكشف عن أصغر سياراتها الكهربائية حتى الآن، وهي سيارة "أيونيك 3" التي تجمع بين التصميم المدمج والتقنيات الذكية. 

وتمثل هذه السيارة خيارًا عمليًا للغاية حيث تقع في مرتبة أدنى من طرازي "أيونيك 5" و"أيونيك 6" من حيث الحجم والسعر، مما يجعلها نموذجًا مثاليًا للمدن المزدحمة.

مواصفات هيونداي أيونيك 3 الجديدة

تأتي "هيونداي أيونيك 3" بتصميم عملي يتألف من خمسة أبواب، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في الاستخدام اليومي. 

واستلهم المصممون الخطوط الخارجية للسيارة من "Concept Three" الذي يتميز بطابع الكوبيه، مما يمنحها مظهرًا عصريًا يمزج بين الأناقة والديناميكية الهوائية. 

هذا التوجه التصميمي لا يهدف فقط إلى الجماليات، بل يسعى إلى تعزيز كفاءة السيارة واختراقها للهواء بشكل أكثر سلاسة، وهو ما يعكس التزام هيونداي بتقديم مركبات تتسم بالذكاء في الشكل والجوهر معًا، لتثبت أن السيارات الصغيرة يمكنها امتلاك شخصية بصرية قوية.

أداء تقني يتجاوز حدود الحجم المدمج

رغم صغر حجمها مقارنة بشقيقاتها الكبرى، إلا أن "أيونيك 3" لا تساوم أبدًا على الأداء أو الكفاءة. 

وتشير التقارير الفنية إلى أن مجموعات الحركة الكهربائية بالكامل في هذا الطراز قد توفر مدى قيادة يصل إلى أربعمائة ميلًا، وهو رقم مذهل يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات أكبر حجمًا وأغلى ثمنًا وهذا المدى الطويل يجعلها خيارًا مناسبًا ليس فقط للتنقلات الحضرية القصيرة، بل للرحلات الطويلة أيضًا، مما يكسر الحاجز النفسي المرتبط بمدى البطارية لدى الكثير من المستهلكين ويجعل التحول الكهربائي تجربة مريحة وسلسة.

وعلى الرغم من خطط الإطلاق العالمي الطموحة، يبدو أن السوق الأمريكية ستفتقد هذا الطراز الصغير والمبتكر في الوقت الحالي. 

يأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه الولايات المتحدة تغييرات في السياسات التشجيعية لامتلاك السيارات الكهربائية. 

وتركز هيونداي على دفع "أيونيك 3" في الأسواق العالمية التي تطلب سيارات مدمجة وعالية الكفاءة، حيث تسعى الشركة لترسيخ مكانتها كقائد في التحول نحو الطاقة النظيفة عبر توفير خيارات متنوعة تناسب كافة الميزانيات والاحتياجات، دون التخلي عن معايير الجودة أو التكنولوجيا المتقدمة التي عرفت بها سلسلة أيونيك.

هيونداي أيونيك 3 مواصفات Hyundai Ioniq 3 سيارات كهربائية 2025 أخبار السيارات العالمية أسعار هيونداي أيونيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

ترشيحاتنا

بنتايك

هل اقترب من الأهلي؟.. رد فعل الخطيب بعد فسخ عقد بنتايك مع الزمالك

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني بشأن أمين عمر

أشرف داري

فسخ التعاقد مقابل الراتب بالكامل.. أزمة جديدة بين أشرف داري والأهلي| تفاصيل

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد