تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي
برلماني: مصر تقود مسار التهدئة بحكمة سياسية في لحظة إقليمية فارقة
حتى 16 فبراير .. وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
ترامب: لا ينبغي لأي دولة التحكم في موارد النيل وأن تُلحق الضرر بجيرانها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
شتيجن يقترب من الرحيل عن برشلونة.. تفاصيل
إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مباراة نيجيريا بسبب الإصابة
الهباش: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مستمرة لعامين تسند بعدها الأمور لدولة فلسطين
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر .. بالأسعار

صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات، ومنها التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب إختلاف التجهيزات والفئات والتصميمات، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر، مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.

تويوتا كورولا

تعتمد تويوتا كورولا على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك "جر أمامي" طرازCVT، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وبسعر يتراوح بين 1,150,000 و 1,500,000 جنيه.

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

زودت ميتسوبيشي اكسابند بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بأسعار تتراوح بين 1,300,000 و 1,475,000.

سوزوكي ديزاير

تستمد سوزوكي ديزاير قوتها من محرك 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع ضخ 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدروان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنة الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 829,900 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

زودت تويوتا أوربان كروزر بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعومة بناقل سرعات أوتوماتيك وتقنية الدفع الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 1,300,000 و 1,400,000 جنيه.

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

