منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
دعاء الرزق بالمال الكثير في أواخر رجب.. بـ13 كلمة تكن أغنى الخلق
أخبار السيارات| أرخص سعر 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. ماذا تقدم أحدث فان فاخرة من BYD؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بتكنولوجيا هايبرد.. بي واي دي XIA أحدث فان صينية فاخرة
تواصل بي واي دي الصينية توسيع حضورها في قطاع السيارات المتطورة، من خلال تقديم فان XIA الجديدة التي تعتمد على تكنولوجيا الهايبرد بالقابس، مع طرحها عبر باقة كبيرة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية وعناصر التحكم والحماية.

أسعار ومواصفات رينو أركانا في السوق السعودي
تعزز رينو الفرنسية من تواجدها داخل السوق السعودي عبر مجموعة واسعة من الطرازات التي تغطي فئات متعددة، ومن بين هذه الخيارات، تبرز رينو أركانا كسيارة تجمع بين ملامح الكروس أوفر وخطوط الكوبيه، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

سوق المستعمل.. سيارة أوتوماتيك فبريكا بأقل سعر
يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من الاصدارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع العلامات وبلد المنشأ، بالإضافة إلى اختلاف الاسعار.

أرخص سعر للزيرو.. 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري
يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الخيارات المقدمة في السوق المصري، سواء من ناحية التصميم، أو القدرات الفنية والتقنية، ومنها السيارات الأوتوماتيكية، والتي تلقى بترحيب ملحوظ مقارنة بسيارات النواقل التقليدية.

بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
تواصل إنفينيتي تعزيز موقعها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر تقديم QX60 موديل 2026، وهي نسخة تحمل مزيجًا بين الطابع العائلي العملي واللمسة الرياضية الواضحة، مع التركيز على التصميم العصري، والتقنيات المتقدمة.

مواصفات ميتسوبيشي مونتيرو 2026.. بتصميم الـ SUV
تعيد ميتسوبيشي تقديم مونتيرو موديل 2026 عالميًا كإحدى أبرز السيارات اليابانية، المقدمة من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع باقة فنية، وتصميم عصري.

بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
كشفت شركة بيجو عن النسخة الجديدة من سيارتها 408 فاستباك، خلال مشاركتها في معرض بروكسل للسيارات المقام في العاصمة البلجيكية، في خطوة تؤكد استمرار العلامة الفرنسية في تطوير طرازاتها ذات الطابع الرياضي العصري.

المواصفات الكاملة وأسعار ميتسوبيشي اتراج 2026 في السعودية
تُعد ميتسوبيشي أتراج واحدة من أبرز السيارات المطروحة في السوق السعودي، حيث تحمل توقيع العلامة اليابانية، وتأتي أتراج 2026 لتواصل تألقها عبر تقديم مجموعة متوازنة من التجهيزات، إلى جانب السعر الاقتصادي.

منتخب مصر

نجم الزمالك السابق: القلعة البيضاء فخر مسيرتي.. ومنتخب مصر قادر على إقصاء السنغال

وليد عبداللطيف

وليد عبداللطيف: التنظيم الدفاعي سلاح مصر أمام السنغال

اشرف دزا

الغندور يكشف مصير جراديشار وأشرف داري في الأهلي

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

