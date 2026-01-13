مواصفات ميتسوبيشي مونتيرو 2026.. بتصميم الـ SUV

تعيد ميتسوبيشي تقديم مونتيرو موديل 2026 عالميًا كإحدى أبرز السيارات اليابانية، المقدمة من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي بعدد كبير من التجهيزات، مع باقة فنية، وتصميم عصري.

محرك وأداء ميتسوبيشي مونتيرو 2026

تطرح ميتسوبيشي مونتيرو 2026 بمنظومة محركات متنوعة بين محركات بنزين أو ديزل تيربو، مع توافر تكوينات بأربع أسطوانات أو ست أسطوانات، وتتراوح بين 2.4 و3.0 لتر.

ميتسوبيشي مونتيرو 2026

وتولد هذه المحركات قوة تتدرج ما بين 181 و216 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى أرقام مرتفعة تبدأ من 285 نيوتن متر وقد تصل إلى 430 نيوتن متر في بعض الفئات، بينما تعتمد مونتيرو 2026 على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

تصميم السيارة ميتسوبيشي مونتيرو 2026

تحافظ مونتيرو على طابعها الرياضي، مع لمسات عصرية، حيث تتوفر السيارة بمصابيح أمامية هالوجين أو LED حسب الفئة، إلى جانب إضاءة نهارية LED تمنحها مظهرًا عصريًا، كما ترتكز على جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، مع فتحة سقف كهربائية ومرايا خارجية قابلة للضبط والطي كهربائيًا.

أبعاد السيارة تعكس فئتها بوضوح، حيث يبلغ طولها 4,840 مم، وعرضها 1,815 مم، وارتفاعها 1,835 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، بينما يتراوح وزنها بين 1,935 و2,040 كجم.

مقصورة وتجهيزات ميتسوبيشي مونتيرو 2026

توفر مونتيرو 2026 خيارات متعددة لفرش المقاعد بين القماش والجلد وفق الفئة، مع إمكانية تعديل مقعد السائق يدويًا أو كهربائيًا، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي بتعديل يدوي، مع مقود مكسو بالجلد ويدعم عدة وظائف، ويعمل مع مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية مخصصة للصف الخلفي، وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا بعدد سماعات يتراوح بين 4 و8، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بقياس يتراوح بين 7 و8 بوصة.

زودت ميتسوبيشي مونتيرو 2026 بأنظمة أمان متنوعة تختلف حسب الفئة، حيث يتراوح عدد الوسائد الهوائية بين 2 و7 وسائد، وتشمل التجهيزات القياسية أنظمة منع انغلاق المكابح والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر أنظمة مساعدة القيادة مثل مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ومثبت سرعة متكيف، وتحذير الخروج عن المسار مع دعم البقاء في المسار، وتكتمل المنظومة بحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية 360 درجة.