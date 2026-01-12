قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
هشام بدوي: مساواة كاملة بين جميع الأعضاء والالتزام بالدستور والحفاظ على هيبة البرلمان
وزير الخارجية: تحرك دولي فوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعديل صغير في سيارة هوندا سيفيك تايب آر يرفع سعرها بشكل جنوني

هوندا سيفيك تايب آر
هوندا سيفيك تايب آر
عزة عاطف

أطلقت شركة "أوتوباكس" اليابانية إصدارًا محدودًا ومثيرًا يحول سيارة هوندا سيفيك تايب آر إلى وحش حقيقي من سيارات السباق، حيث ضاعفت الشركة سعر السيارة ليصل إلى 85,000 دولار بفضل حزمة تعديلات "ARTA GT". 

هذا التحول الجذري لم يكتفِ بتعديل المظهر فقط، بل نقل السيارة إلى منطقة رمادية تمحو الحدود الفاصلة بين سيارات الشوارع القانونية وسيارات الحلبات المخصصة للسباقات تمامًا.

حزمة "ARTA GT" الحصرية واللمسات الهندسية

تستمد هذه الحزمة إلهامها المباشر من عالم رياضة السيارات الاحترافية، وتحديدًا من فريق "ARTA" الياباني الشهير؛ حيث تركز التعديلات على تعزيز الديناميكية الهوائية بشكل أساسي. وتتضمن الحزمة جناحًا خلفيًا ضخمًا بتصميم "عنق البجعة" (Swan Neck) لزيادة القوة الضاغطة، بالإضافة إلى ناشر هواء (Diffuser) عملاق في الخلف يضمن استقرار السيارة عند السرعات العالية، مما يجعل أداءها على الحلبات أكثر ثباتًا ودقة فعليًا.

هيكل عريض وتصميم مستوحى من الحلبات

لم تكتفِ أوتوباكس بالجناح والناشر، بل أعادت تشكيل مظهر السيفيك من خلال "بودي كيت" عريض يشتمل على أقواس عجلات منتفخة (Flared Arches) تمنح السيارة وقفة هجومية مرعبة؛ وتساهم هذه التعديلات في تحسين تبريد المكابح والمحرك عبر فتحات تهوية إضافية تم دمجها هندسيًا في الهيكل الجديد. 

هذا التصميم يجعل السيارة تبدو وكأنها خرجت للتو من سباقات "سوبر جي تي" اليابانية، وهو ما يبرر السعر المرتفع الذي يقترب من ضعف سعر النسخة القياسية جذريًا.

ندرة الإصدار وحصريته للسوق الياباني

أعلنت أوتوباكس أن هذا التعديل المجنون لن يكون متاحًا للجميع؛ حيث سيتم إنتاج 20 نسخة فقط لا غير، وستكون مخصصة حصريًا للسوق الياباني. هذا العدد المحدود يجعل من "ARTA GT" قطعة فنية نادرة يسعى لاقتنائها جامعو السيارات المميزة، خاصة وأن كل نسخة تأتي مرقمة وموقعة لضمان قيمتها التاريخية والمادية مستقبلاً.

سعر هوندا سيفيك آر تايب

رغم أن مبلغ 85 ألف دولار قد يبدو ضخمًا لسيارة سيفيك، إلا أن عشاق التعديل يرون أن "مستوى الجنون" والتميز التقني الذي توفره الحزمة يستحق كل دولار؛ فهي لا تقدم مجرد زوائد جمالية، بل تحولاً برمجيًا وميكانيكيًا في توزيع الوزن وانسيابية الهواء. 

يثبت إن هذا المشروع أن شغف اليابانيين بتطوير سيارات "الهوت هاتش" (Hot Hatch) لا يزال مستمرًا بقوة في عام 2026، متجاوزًا كل التوقعات التقليدية نهائيًا ودائمًا.

هوندا سيفيك هوندا سيفيك تايب آر ARTA سعر سيفيك النوع R المعدلة تعديلات أوتوباكس اليابانية 2026 سيارات هوندا الحصرية اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

الشاعر تامر حسين: شيرين عبد الوهاب تحتاج 6 أشهر للرعاية

دينا فؤاد

دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

مني حلا

منى هلا تظهر بالحجاب من كواليس بطل العالم

بالصور

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد
هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ الحقيقة الصادمة التي لا يخبرك بها أحد

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز
طريقة عمل البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد