تعديل صغير في سيارة هوندا سيفيك تايب آر يرفع سعرها بشكل جنوني

أطلقت شركة "أوتوباكس" اليابانية إصدارًا محدودًا ومثيرًا يحول سيارة هوندا سيفيك تايب آر إلى وحش حقيقي من سيارات السباق، حيث ضاعفت الشركة سعر السيارة ليصل إلى 85,000 دولار بفضل حزمة تعديلات "ARTA GT".

هذا التحول الجذري لم يكتفِ بتعديل المظهر فقط، بل نقل السيارة إلى منطقة رمادية تمحو الحدود الفاصلة بين سيارات الشوارع القانونية وسيارات الحلبات المخصصة للسباقات تمامًا.

حزمة "ARTA GT" الحصرية واللمسات الهندسية

تستمد هذه الحزمة إلهامها المباشر من عالم رياضة السيارات الاحترافية، وتحديدًا من فريق "ARTA" الياباني الشهير؛ حيث تركز التعديلات على تعزيز الديناميكية الهوائية بشكل أساسي. وتتضمن الحزمة جناحًا خلفيًا ضخمًا بتصميم "عنق البجعة" (Swan Neck) لزيادة القوة الضاغطة، بالإضافة إلى ناشر هواء (Diffuser) عملاق في الخلف يضمن استقرار السيارة عند السرعات العالية، مما يجعل أداءها على الحلبات أكثر ثباتًا ودقة فعليًا.

هيكل عريض وتصميم مستوحى من الحلبات

لم تكتفِ أوتوباكس بالجناح والناشر، بل أعادت تشكيل مظهر السيفيك من خلال "بودي كيت" عريض يشتمل على أقواس عجلات منتفخة (Flared Arches) تمنح السيارة وقفة هجومية مرعبة؛ وتساهم هذه التعديلات في تحسين تبريد المكابح والمحرك عبر فتحات تهوية إضافية تم دمجها هندسيًا في الهيكل الجديد.

هذا التصميم يجعل السيارة تبدو وكأنها خرجت للتو من سباقات "سوبر جي تي" اليابانية، وهو ما يبرر السعر المرتفع الذي يقترب من ضعف سعر النسخة القياسية جذريًا.

ندرة الإصدار وحصريته للسوق الياباني

أعلنت أوتوباكس أن هذا التعديل المجنون لن يكون متاحًا للجميع؛ حيث سيتم إنتاج 20 نسخة فقط لا غير، وستكون مخصصة حصريًا للسوق الياباني. هذا العدد المحدود يجعل من "ARTA GT" قطعة فنية نادرة يسعى لاقتنائها جامعو السيارات المميزة، خاصة وأن كل نسخة تأتي مرقمة وموقعة لضمان قيمتها التاريخية والمادية مستقبلاً.

سعر هوندا سيفيك آر تايب

رغم أن مبلغ 85 ألف دولار قد يبدو ضخمًا لسيارة سيفيك، إلا أن عشاق التعديل يرون أن "مستوى الجنون" والتميز التقني الذي توفره الحزمة يستحق كل دولار؛ فهي لا تقدم مجرد زوائد جمالية، بل تحولاً برمجيًا وميكانيكيًا في توزيع الوزن وانسيابية الهواء.

يثبت إن هذا المشروع أن شغف اليابانيين بتطوير سيارات "الهوت هاتش" (Hot Hatch) لا يزال مستمرًا بقوة في عام 2026، متجاوزًا كل التوقعات التقليدية نهائيًا ودائمًا.