أرخص سعر للزيرو.. 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الخيارات المقدمة في السوق المصري، سواء من ناحية التصميم، أو القدرات الفنية والتقنية، ومنها السيارات الأوتوماتيكية، والتي تلقى بترحيب ملحوظ مقارنة بسيارات النواقل التقليدية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري، مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وبسعر يتراوح 674,900 و 724,900 جنيه.

إم جي 5

زودت السيارة إم جي 5 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم بسعر يبدأ من 799,990 و 899,990 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 699,900 للفئة الأولى و 724,900 للفئة الثانية.

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، بتقنية الدفع الأمامي، وبسعر 649,900 جنيه.

شيري أريزو 5

تقدم السيارة شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 699,000 جنيه و 740,000 جنيه.