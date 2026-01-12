أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات SUV فرنسية زيرو في مصر.. ماذا تقدم رينو توينجو E-Tech الكهربائية 2027؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سعر ومواصفات بي واي دي سيل 7 في السعودية
تواصل بي واي دي الصينية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من السيارات، ومن بين هذه الطرازات تبرز سيارة بي واي دي سيل 7، التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم بتصميم ذي طابع رياضي واضح. 

نيسان أورا نيسمو RS تخطف الأنظار بتصميم عصري.. صور
نجحت نيسان اليابانية في جذب الأنظار خلال مشاركتها في معرض طوكيو للسيارات 2026، بعدما كشفت عن النسخة الاختبارية أورا نيسمو RS، التي جاءت لتؤكد استمرار العلامة في تطوير سيارات مدمجة بروح رياضية واضحة، حيث ظهرت السيارة بملامح تصميمية حديثة تعكس فلسفة نيسان الجديدة، مع تركيز واضح على إبراز هوية نيسمو المعروفة بالأداء والطابع الشبابي.

ماذا تقدم رينو توينجو E-Tech الكهربائية 2027.. وكم سعرها عالميًا؟
كشفت شركة رينو الفرنسية عن تقديم سيارتها الجديدة توينجو E-Tech  Electric للأسواق العالمية، والتي تندرج تحت فئة الهاتشباك صغيرة الحجم بتصميم عصري، وباقة من التجهيزات.

5 سيارات SUV فرنسية في السوق المصري.. بالأسعار
يضم السوق المصري، باقة كبيرة من السيارات الفرنسية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى القدرات الفنية والتقنية المقدمة، إلى جانب تنوع الأسعار، وعناصر التصميم، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور
كشفت شركة سوبارو عن نموذج اختباري جديد يحمل اسم WRX STI سبورت، وذلك خلال مشاركتها في صالون سيارات طوكيو، في خطوة لفتت أنظار عشاق السيارات الرياضية عالية الأداء.

