سوق المستعمل.. سيارة أوتوماتيك فبريكا بأقل سعر

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من الاصدارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع العلامات وبلد المنشأ، بالإضافة إلى اختلاف الاسعار.

وتظل الفئة الاقتصادية نقطة بحث للكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، ولعل من أبرز السيارات المقدمة في سوق المستعمل، هي السيارة لادا جرانتا.

وظهرت السيارة لادا جرانتا موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، بسعر يبلغ 380 ألف جنيه.

وينصح الخبراء جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل قبل إتمام عملية الشراء، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل.

مواصفات السيارة لادا جرانتا

تعتمد لادا جرانتا على ناقل حركة أوتوماتيكي، بينما تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، مكوّن من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 98 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، وتبلغ معدلات الاستهلاك نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتوفر لادا جرانتا مجموعة من التجهيزات التي تركز على الوظائف الأساسية، حيث تشمل نظامًا صوتيًا ترفيهيًا يدعم الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب منفذ USB لتوصيل الأجهزة الذكية، مع مكبرات صوت تلبي متطلبات الاستخدام اليومي، كما تم تجهيز السيارة بمكيف هواء يدوي.

وحرصت لادا على تزويد جرانتا بمجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، حيث تأتي السيارة مزودة بنظام منع انغلاق المكابح ABS، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة EBD، ما يساهم في تحسين التحكم أثناء التوقف المفاجئ، كما تتوفر وسادتان هوائيتان لحماية السائق والراكب الأمامي، إضافة إلى نظام إنذار مانع للسرقة لتعزيز مستوى الأمان.

وتأتي لادا جرانتا بعجلة قيادة مدعومة بنظام باور ستيرنج، ما يسهل عملية القيادة والتنقل، كما زُودت السيارة بنوافذ كهربائية توفر سهولة الاستخدام، مع زجاج خلفي مظلل يساعد على تقليل دخول الحرارة إلى المقصورة، ويكتمل ذلك بوجود ريموت تحكم يتيح فتح وغلق السيارة عن بُعد.