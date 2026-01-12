قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. سيارة أوتوماتيك فبريكا بأقل سعر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من الاصدارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع العلامات وبلد المنشأ، بالإضافة إلى اختلاف الاسعار.

وتظل الفئة الاقتصادية نقطة بحث للكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، ولعل من أبرز السيارات المقدمة في سوق المستعمل، هي السيارة لادا جرانتا.

لادا جرانتا 

وظهرت السيارة لادا جرانتا موديل 2020 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، بسعر يبلغ 380 ألف جنيه.

وينصح الخبراء جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل قبل إتمام عملية الشراء، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل.

لادا جرانتا 

مواصفات السيارة لادا جرانتا 

تعتمد لادا جرانتا على ناقل حركة أوتوماتيكي، بينما تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، مكوّن من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 98 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، وتبلغ معدلات الاستهلاك نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

لادا جرانتا 

وتوفر لادا جرانتا مجموعة من التجهيزات التي تركز على الوظائف الأساسية، حيث تشمل نظامًا صوتيًا ترفيهيًا يدعم الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب منفذ USB لتوصيل الأجهزة الذكية، مع مكبرات صوت تلبي متطلبات الاستخدام اليومي، كما تم تجهيز السيارة بمكيف هواء يدوي.

وحرصت لادا على تزويد جرانتا بمجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، حيث تأتي السيارة مزودة بنظام منع انغلاق المكابح ABS، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة EBD، ما يساهم في تحسين التحكم أثناء التوقف المفاجئ، كما تتوفر وسادتان هوائيتان لحماية السائق والراكب الأمامي، إضافة إلى نظام إنذار مانع للسرقة لتعزيز مستوى الأمان.

لادا جرانتا 

وتأتي لادا جرانتا بعجلة قيادة مدعومة بنظام باور ستيرنج، ما يسهل عملية القيادة والتنقل، كما زُودت السيارة بنوافذ كهربائية توفر سهولة الاستخدام، مع زجاج خلفي مظلل يساعد على تقليل دخول الحرارة إلى المقصورة، ويكتمل ذلك بوجود ريموت تحكم يتيح فتح وغلق السيارة عن بُعد.

لادا جرانتا لادا جرانتا سعر لادا جرانتا أسعار السيارات المستعملة

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الصومال

بيان مشترك بين الصين والصومال بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني يستدعي سفراء فرنسا ودول أوروبية في طهران

مفوضية الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يعلق على قرار أمريكي بوقف تمويل ومشاركة بعض مؤسسات الأمم المتحدة

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

