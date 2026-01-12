قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صادم.. بورش تعترف بأنها أخطأت في تصميم سيارة ماكان الكهربائية

بورش
بورش
عزة عاطف

في تحول استراتيجي مفاجئ، اعترفت شركة بورش بأن استراتيجيتها المتمثلة في جعل طراز “ماكان” متاحًا كسيارة كهربائية فقط كانت خطأً فنيًا وتسويقيًا. 

وتخطط الشركة الألمانية الآن لتصحيح هذا المسار عبر إطلاق طراز دفع رباعي مدمج جديد يعمل بمحرك احتراق داخلي، ليكون بديلاً عن هذا الإخفاق الاستراتيجي.

العودة للمحركات التقليدية وتصحيح المسار

أقرت بورش بأن حصر "ماكان" في منظومة الدفع الكهربائي فقط لم يلقَ القبول المرجو، مما دفعها للإعلان عن تطوير سيارة SUV جديدة تعمل بالبنزين ومن المتوقع وصولها للأسواق قبل نهاية عام 2028. 

هذا التوجه لا يقتصر على "ماكان" فحسب، بل يمتد ليشمل مستقبل طرازات "718" التي ستوفر الآن خيارات متنوعة تشمل المحركات التي تعمل بالبنزين، والأنظمة الهجينة، بالإضافة إلى النسخ الكهربائية.

تأتي خطوة بورش في وقت تعيد فيه العديد من شركات السيارات الكبرى النظر في خططها الكهربائية الطموحة. 

وبينما واجهت شركات أخرى مثل "ستيلانتس" صعوبات في توجيه خططها الكهربائية بانسجام، فإن اعتراف بورشه بهذا الخطأ يعد إشارة قوية على أن السوق لا يزال يتمسك بمحركات الاحتراق الداخلي في الفئات الفاخرة تمامًا.

يعكس هذا القرار رغبة بورشه في الحفاظ على مرونتها الإنتاجية وتلبية رغبات عملائها الذين لا يزالون يفضلون صوت وأداء محركات البنزين التقليدية. 

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في إعادة هندسة منصات الإنتاج لاستيعاب الطرازات الجديدة التي ستجمع بين التكنولوجيا الحديثة وروح الأداء الكلاسيكي، مما يضمن استمرارية العلامة في قيادة قطاع السيارات الرياضية عالميًا.

بورش الكهربائية بورش ماكان 2028 بورش 718 هجين عيوب بورشه ماكان EV محركات احتراق بورش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

الصحة تطلق برامج لتأهيل القيادات الوسطى والمكاتب الفنية

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

مصطفي مدبولي

باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد