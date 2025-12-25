يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بيجو 5008 موديل 2026 ، وتنتمي 5008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بيجو 5008 موديل 2026

زودت سيارة بيجو 5008 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها حساسات اماميه .

محرك بيجو 5008 موديل 2026

تستمد سيارة بيجو 5008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026

زودت سيارة بيجو 5008 موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وفتحة سقف بانوراما، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر بيجو 5008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 449 ألف جنيه .