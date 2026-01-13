المواصفات الكاملة وأسعار ميتسوبيشي اتراج 2026 في السعودية

تُعد ميتسوبيشي أتراج واحدة من أبرز السيارات المطروحة في السوق السعودي، حيث تحمل توقيع العلامة اليابانية، وتأتي أتراج 2026 لتواصل تألقها عبر تقديم مجموعة متوازنة من التجهيزات، إلى جانب السعر الاقتصادي.

محرك ميتسوبيشي أتراج 2026

تعتمد ميتسوبيشي أتراج 2026 على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد المحرك قوة تبلغ 78 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وتسجل أتراج معدلات استهلاك وقود تصل إلى 21.3 كم لكل لتر، وتأتي بسعة خزان وقود تبلغ 42 لترًا.

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 2026

زودت ميتسوبيشي أتراج 2026 بحزمة أمان مناسبة لفئتها، تشمل وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، وتضم السيارة أيضًا نظام تثبيت السرعة، إضافة إلى كاميرا خلفية تسهل عمليات الركن.

وتأتي أتراج بتصميم عصري، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED تعزز الرؤية والمظهر الحديث، وتبرز الشبكة الأمامية باللون الأسود لتمنح الواجهة طابعًا مميزًا، وتبلغ أبعاد السيارة 4,305 مم للطول، و1,670 مم للعرض، و1,515 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,550 مم، بينما يبلغ وزنها نحو 930 كجم.

وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 15 بوصة، وتأتي المرايا الخارجية بخاصية الضبط الكهربائي، مع مؤشرات انعطاف مدمجة، وفي الداخل، توفر ميتسوبيشي أتراج 2026 مقصورة عملية تعتمد على فرش قماشي للمقاعد، مع إمكانية التعديل اليدوي لمقعدي السائق والراكب الأمامي.

ويأتي المقود متعدد الوظائف ليسهل التحكم بالأنظمة الأساسية أثناء القيادة، كما زُودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصة تدعم الاتصال عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي مكوّن من 4 سماعات، بلوتوث.

سعر ميتسوبيشي أتراج 2026 في السعودية

تبدأ أسعار ميتسوبيشي أتراج 2026 في السوق السعودي من 54,050 ريال.