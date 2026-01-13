قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
حلم التتويج.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا
متى صيام يوم 27 رجب 2026؟.. اغتنمه بعد 70 ساعة من الآن
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة وأسعار ميتسوبيشي اتراج 2026 في السعودية

ميتسوبيشي أتراج 2026
ميتسوبيشي أتراج 2026
صبري طلبه

تُعد ميتسوبيشي أتراج واحدة من أبرز السيارات المطروحة في السوق السعودي، حيث تحمل توقيع العلامة اليابانية، وتأتي أتراج 2026 لتواصل تألقها عبر تقديم مجموعة متوازنة من التجهيزات، إلى جانب السعر الاقتصادي.

محرك ميتسوبيشي أتراج 2026 

تعتمد ميتسوبيشي أتراج 2026 على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد المحرك قوة تبلغ 78 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وتسجل أتراج معدلات استهلاك وقود تصل إلى 21.3 كم لكل لتر، وتأتي بسعة خزان وقود تبلغ 42 لترًا.

ميتسوبيشي أتراج 2026 

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 2026

زودت ميتسوبيشي أتراج 2026 بحزمة أمان مناسبة لفئتها، تشمل وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، وتضم السيارة أيضًا نظام تثبيت السرعة، إضافة إلى كاميرا خلفية تسهل عمليات الركن.

وتأتي أتراج بتصميم عصري، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED تعزز الرؤية والمظهر الحديث، وتبرز الشبكة الأمامية باللون الأسود لتمنح الواجهة طابعًا مميزًا،  وتبلغ أبعاد السيارة 4,305 مم للطول، و1,670 مم للعرض، و1,515 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,550 مم، بينما يبلغ وزنها نحو 930 كجم.

وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 15 بوصة، وتأتي المرايا الخارجية بخاصية الضبط الكهربائي، مع مؤشرات انعطاف مدمجة، وفي الداخل، توفر ميتسوبيشي أتراج 2026 مقصورة عملية تعتمد على فرش قماشي للمقاعد، مع إمكانية التعديل اليدوي لمقعدي السائق والراكب الأمامي. 

ميتسوبيشي أتراج 2026 

ويأتي المقود متعدد الوظائف ليسهل التحكم بالأنظمة الأساسية أثناء القيادة، كما زُودت السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصة تدعم الاتصال عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي مكوّن من 4 سماعات، بلوتوث.

سعر ميتسوبيشي أتراج 2026 في السعودية

تبدأ أسعار ميتسوبيشي أتراج 2026 في السوق السعودي من 54,050 ريال.

ميتسوبيشي ميتسوبيشي أتراج ميتسوبيشي أتراج 2026 مواصفات ميتسوبيشي أتراج 2026 سعر ميتسوبيشي أتراج 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

دينا باول ماكورميك

دينا باول ماكورميك .. من البيت الأبيض إلى عرش ميتا بالذكاء الاصطناعي

تطبيق صيني

رفيق أمان.. تطبيق صيني جديد يثير ضجة بين الشباب ممن يعانون الوحدة

Samsung Galaxy S25 FE

خصم كبير على Galaxy S25 FE يجعله من أكثر هواتف سامسونج جاذبية في فئته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد