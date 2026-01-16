سوق المستعمل.. اركب شيفروليه أوبترا 2025 كسر زيرو بهذا السعر

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، للفئة كاملة التجهيزات، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل.

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر الزيرو، مقارنة الأسعار بشكل جيد وفقًا للفئة والموديل، مع المقارنة بإصدارات اخرى، إلى جانب أهمية الكشف الفني الشامل.

شيفروليه أوبترا

تجهيزات ومواصفات شيفروليه أوبترا

زودت شيفروليه أوبترا بمنظومة ميكانيكية تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة قصوى تبلغ 98 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتقنية الدفع الأمامي.

وتوفر شيفروليه أوبترا مجموعة من التجهيزات، حيث تشمل المقصورة نظامًا ترفيهيًا يدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية، إلى جانب شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط والخرائط، كما تم تجهيز السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في عدد من الخصائص، مع نوافذ تعمل بالكهرباء، وقفل مركزي للأبواب، وضبط كهربائي للمرايا الجانبية.

شيفروليه أوبترا

وتأتي أوبترا مزودة بأنظمة أساسية تهدف إلى تعزيز السلامة أثناء القيادة، من بينها نظام منع انغلاق المكابح، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا، ما يسهم في الحفاظ على توازن السيارة عند التوقف المفاجئ، كما تتوفر وسائد هوائية أمامية لتقليل آثار الصدمات.

شيفروليه أوبترا

أما عن التصميم الخارجي للسيارة؛ فيأتي بمفهوم السيدان، مع شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات لتحسين التهوية، ومصابيح ذات خطوط حادة، كما تأتي السيارة بجنوط رياضية ذات تصميم عملي، وزجاج خلفي مظلل، بالإضافة إلى مساحة تخيزن خلفية.