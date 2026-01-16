قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
برلماني: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق محمد محمد كامل: أنت بتهبرنا كل مرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. اركب شيفروليه أوبترا 2025 كسر زيرو بهذا السعر

شيفروليه أوبترا
شيفروليه أوبترا
صبري طلبه

ظهرت السيارة شيفروليه أوبترا 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، للفئة كاملة التجهيزات، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل.

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر الزيرو، مقارنة الأسعار بشكل جيد وفقًا للفئة والموديل، مع المقارنة بإصدارات اخرى، إلى جانب أهمية الكشف الفني الشامل.

شيفروليه أوبترا 

تجهيزات ومواصفات شيفروليه أوبترا 

زودت شيفروليه أوبترا بمنظومة ميكانيكية تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، يولد قوة قصوى تبلغ 98 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتقنية الدفع الأمامي.

وتوفر شيفروليه أوبترا مجموعة من التجهيزات، حيث تشمل المقصورة نظامًا ترفيهيًا يدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية، إلى جانب شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط والخرائط، كما تم تجهيز السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في عدد من الخصائص، مع نوافذ تعمل بالكهرباء، وقفل مركزي للأبواب، وضبط كهربائي للمرايا الجانبية.

شيفروليه أوبترا 

وتأتي أوبترا مزودة بأنظمة أساسية تهدف إلى تعزيز السلامة أثناء القيادة، من بينها نظام منع انغلاق المكابح، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا، ما يسهم في الحفاظ على توازن السيارة عند التوقف المفاجئ، كما تتوفر وسائد هوائية أمامية لتقليل آثار الصدمات.

شيفروليه أوبترا 

أما عن التصميم الخارجي للسيارة؛ فيأتي بمفهوم السيدان، مع شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات لتحسين التهوية، ومصابيح ذات خطوط حادة، كما تأتي السيارة بجنوط رياضية ذات تصميم عملي، وزجاج خلفي مظلل، بالإضافة إلى مساحة تخيزن خلفية.

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

أبرز نشاطات وزارة الإسكان خلال الأسبوع.. فيديو جراف

صورة ارشيفية

بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. «خبراء الضرائب» يحددون 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

