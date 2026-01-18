أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري.. بالأسعار

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، ويضم السوق المصري باقة من الإصدارات المتنوعة، منها السيارات المستوردة، منها العلامات اليابانية والصينية والفرنسية، والتي تتنوع بحسب التصميمات والتجهيزات الفنية، إلى جانب الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات مستوردة في السوق المصري

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تعتمد ميتسوبيشي على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد المحرك قوة تبلغ 78 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وبسعر يبلغ 740,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت رينو تاليانت بمحرك قياسي سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 674,900 و 724,900 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكCVT، وزمن للتسارع قدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وبسعر يتراوح بين 799,990 و 899,990 جنيه.

جيلي gx3 pro

جيلي gx3 pro

تعتمد السيارة على محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT مكون من 7 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 849,900 جنيه.

بايك u5 plus

بايك u5 plus

زودت بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وقوة إجمالية قدرها 111 حصانًا، سعة 1500 سي سي، وعزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.