للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في إيل دوليران جنوب غرب فرنسا
الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر
الهلال الأحمر يدفع بحمولة 250 ألف سلة مساعدات إلى غزة
خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية
مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية
التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟
مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم
الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
السودان.. فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر
بالصور

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

عزة عاطف

في خطوة تعيد رسم ملامح الفخامة الإيطالية، أعلنت شركتا ألفا روميو ومازيراتي عن تعاون استراتيجي لتأسيس مركز جديد تحت اسم Bottegafuoriseri، الذي يعد منصة متكاملة تجمع بين الحرفية الإيطالية الأصيلة والتكنولوجيا الحديثة، لتقديم سيارات حصرية فائقة التميز بإنتاج محدود وتخصيص غير مسبوق.

بداية عصر جديد من التفرد

يمثل مشروع Bottegafuoriserie نقطة تحول في فلسفة التصميم والإنتاج لكل من ألفا روميو ومازيراتي، حيث يهدف إلى خلق تجربة فاخرة تتجاوز حدود المألوف في عالم السيارات الرياضية. 

وينتظر أن يقدم المشروع سيارات "بسعر خاص" وبكميات محدودة للغاية، مستوحاة من طرازات أسطورية مثل 33 Stradale من ألفا روميو وMCXtrema من مازيراتي، وهما من أبرز رموز الأداء والتصميم الإيطالي الخالص.

سيرتكز المركز الجديد على أربع مجالات رئيسية تشكّل جوهر فلسفة التعاون، أبرزها قسم "بوتيغا" المسئول عن تطوير وتصنيع النماذج الخاصة محدودة الإنتاج.

ووفق البيان الرسمي، ستصمم هذه السيارات في “وادي المحركات الإيطالي” الذي يمتد عبر مناطق بييمونتي ولومباردي وإميليا رومانيا، وهي المناطق التي لطالما كانت القلب الصناعي لصناعة السيارات الفاخرة في إيطاليا.

ضمن مبادرة Bottegafuoriserie، سيُتاح للعملاء إمكانية تخصيص سياراتهم من خلال برنامج “Fuoriserie” الذي يتيح درجة عالية من المرونة في اختيار المواد والألوان والتفاصيل الدقيقة.

وسيشرف فريق تصميم متخصص على تنفيذ هذه الطلبات لضمان التوازن بين الإبداع الشخصي للعميل والهوية الجمالية الفريدة لكل من علامتي ألفا روميو ومازيراتي.

تهدف العلامتان الإيطاليتان من خلال هذا التعاون إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة الرياضية، عبر إنتاج سيارات تعبّر عن “المشاعر قبل الأرقام”، كما وصفها بيان الشركتين. 

وتركز فلسفة المشروع على خلق سيارات تتحدث إلى السائق من خلال التصميم والإحساس والتفاصيل، وليس فقط الأداء الميكانيكي.

يمثل Bottegafuoriserie رؤية جديدة لعصر تتلاقى فيه الهوية التراثية الإيطالية مع المستقبل الكهربائي، حيث تخطط الشركتان لتطبيق مفهوم التخصيص الحصري أيضًا على الجيل القادم من السيارات الكهربائية والهجينة.

وبذلك، تسعى ألفا روميو ومازيراتي إلى الحفاظ على إرثهما العريق مع مواكبة التحولات العالمية نحو الاستدامة والابتكار.

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

محافظ الشرقية يشيد بجهود جهاز شئون البيئة للقضاء على السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

