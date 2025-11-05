لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

في خطوة تعيد رسم ملامح الفخامة الإيطالية، أعلنت شركتا ألفا روميو ومازيراتي عن تعاون استراتيجي لتأسيس مركز جديد تحت اسم Bottegafuoriseri، الذي يعد منصة متكاملة تجمع بين الحرفية الإيطالية الأصيلة والتكنولوجيا الحديثة، لتقديم سيارات حصرية فائقة التميز بإنتاج محدود وتخصيص غير مسبوق.

بداية عصر جديد من التفرد

يمثل مشروع Bottegafuoriserie نقطة تحول في فلسفة التصميم والإنتاج لكل من ألفا روميو ومازيراتي، حيث يهدف إلى خلق تجربة فاخرة تتجاوز حدود المألوف في عالم السيارات الرياضية.

وينتظر أن يقدم المشروع سيارات "بسعر خاص" وبكميات محدودة للغاية، مستوحاة من طرازات أسطورية مثل 33 Stradale من ألفا روميو وMCXtrema من مازيراتي، وهما من أبرز رموز الأداء والتصميم الإيطالي الخالص.

سيرتكز المركز الجديد على أربع مجالات رئيسية تشكّل جوهر فلسفة التعاون، أبرزها قسم "بوتيغا" المسئول عن تطوير وتصنيع النماذج الخاصة محدودة الإنتاج.

ووفق البيان الرسمي، ستصمم هذه السيارات في “وادي المحركات الإيطالي” الذي يمتد عبر مناطق بييمونتي ولومباردي وإميليا رومانيا، وهي المناطق التي لطالما كانت القلب الصناعي لصناعة السيارات الفاخرة في إيطاليا.

ضمن مبادرة Bottegafuoriserie، سيُتاح للعملاء إمكانية تخصيص سياراتهم من خلال برنامج “Fuoriserie” الذي يتيح درجة عالية من المرونة في اختيار المواد والألوان والتفاصيل الدقيقة.

وسيشرف فريق تصميم متخصص على تنفيذ هذه الطلبات لضمان التوازن بين الإبداع الشخصي للعميل والهوية الجمالية الفريدة لكل من علامتي ألفا روميو ومازيراتي.

تهدف العلامتان الإيطاليتان من خلال هذا التعاون إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة الرياضية، عبر إنتاج سيارات تعبّر عن “المشاعر قبل الأرقام”، كما وصفها بيان الشركتين.

وتركز فلسفة المشروع على خلق سيارات تتحدث إلى السائق من خلال التصميم والإحساس والتفاصيل، وليس فقط الأداء الميكانيكي.

يمثل Bottegafuoriserie رؤية جديدة لعصر تتلاقى فيه الهوية التراثية الإيطالية مع المستقبل الكهربائي، حيث تخطط الشركتان لتطبيق مفهوم التخصيص الحصري أيضًا على الجيل القادم من السيارات الكهربائية والهجينة.

وبذلك، تسعى ألفا روميو ومازيراتي إلى الحفاظ على إرثهما العريق مع مواكبة التحولات العالمية نحو الاستدامة والابتكار.