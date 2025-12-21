خطوات عملية للتعامل مع التوتر والقلق عند الأطفال والكبار .. تعرّف عليها | فيديو

كشفت الدكتورة أمل غالي، الأخصائية النفسية والاستشارية التربوية، عن الفرق الجوهري بين التحكم في المشاعر وكبتها، مؤكدة أن الوعي بالمشاعر والتعامل الصحيح معها يمثلان خطوة أساسية للحفاظ على الصحة النفسية لدى الكبار والأطفال على حد سواء.

وأوضحت أمل غالي، خلال لقائها على قناة «صدى البلد»، أن السيطرة على المشاعر لا تعني إنكارها أو قمعها، بل تبدأ بالاعتراف بها وتقبلها، مشيرةً إلى أن كبت المشاعر يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم القلق والتوتر بدلًا من اختفائهما.

وأكدت غالي أن أولى خطوات التعامل مع القلق تتمثل في تقبل الشعور وعدم مقاومته، لأن محاربة المشاعر السلبية تزيد من حدتها، موضحةً أن الوعي بمصادر القلق وكتابتها يساعد الشخص على فهم أسباب التوتر والاستعداد للمواقف المقلقة بشكل أفضل.

وتابعت: «التخيل الإيجابي يعد من الأدوات الفعالة في تقليل القلق، خاصة في المواقف الضاغطة مثل الامتحانات، حيث يساعد العقل على التعامل مع الحدث كأنه مألوف، ما يخفف من حدة التوتر المصاحب له».

وأشارت إلى أن القلق يظهر غالبًا في الجسد قبل العقل، من خلال أعراض مثل آلام المعدة أو الغثيان أو التوتر العضلي، مؤكدةً أهمية تهدئة الجسد عبر تمارين التنفس العميق، والتي تُرسل إشارات طمأنينة للمخ وتساهم في تقليل التوتر تدريجيًا عند الاستمرار عليها.