لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟

يشهد السوق السعودي تنوعًا واسعًا في فئة سيارات البيك أب، مع حضور قوي لطرازات متنوعة ومنها JMC فيجاس 2026 الجديدة كليًا، والتي تضم مجموعة تجهيزات سواء من ناحية الحماية والأمان، أو وسائل الرفاهية، بالإضافة إلى المساحة الرحبة.

أبعاد JMC فيجاس 2026

تعكس أبعاد JMC فيجاس 2026 توجهها الواضح نحو التحميل ومفهوم البيك أب، حيث يبلغ طول السيارة 5,335 مم، مع عرض يصل إلى 1,882 مم وارتفاع قدره 1,834 مم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 3,150 مم، أما الوزن الإجمالي فيصل إلى 2,910 كجم.

JMC فيجاس 2026

تم تصميم صندوق الأمتعة في فيجاس 2026 ليكون عنصرًا أساسيًا في تجربة الاستخدام، حيث يبلغ طوله 1,540 مم، وعرضه 1,595 مم، وارتفاعه 545 مم، وتصل الحمولة القصوى إلى 1,095 كجم، ما يجعل السيارة مناسبة لنقل المعدات والبضائع.

محرك JMC فيجاس 2026

تعتمد JMC فيجاس 2026 على محرك ديزل بسعة 2.5 لتر، مكوّن من 4 أسطوانات، يولد قوة 167 حصان، ويتميز هذا المحرك بعزم دوران مرتفع يتراوح بين 410 و430 نيوتن متر، ما يعزز قدرة السحب والتعامل مع الأحمال.

ويتوفر خيارا ناقل حركة، يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع إمكانية الاختيار بين نظام دفع خلفي أو دفع كلي، وفيما يخص استهلاك الوقود، تتراوح معدلات فئات الدفع الرباعي بين 14.6 كلم/لتر و14.2 كلم/لتر.

مقصورة وتجهيزات JMC فيجاس 2026

ركزت JMC على توفير تجهيزات منها شاشة عرض لأجهزة القياس مقاس 3.5 بوصة، إلى جانب شاشة لمسية للنظام الترفيهي بحجم 12.8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم نظام صوتي مع 2 مكبر للصوت، وراديو مع بلوتوث، ونظام تكييف مزود بفلتر هواء، وتتوفر منافذ USB ومنفذ طاقة 12 فولت في الأمام، مع نوافذ كهربائية ومزيل ضباب للنافذة الخلفية.

زُودت JMC فيجاس 2026 بحزمة أمان أساسية تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام مكابح مانع للانغلاق ABS، إلى جانب نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP، كما تتضمن السيارة مساعد الانطلاق على المرتفعات HSA ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، إضافة إلى مثبت سرعة وحساسات خلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية.