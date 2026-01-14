قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لجنة السلام بغزة يدعو 12 شخصية فلسطينية لإدارة القطاع
ترامب يعتزم إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق السلام بغزة .. اليوم
«كلهم بيحبوا مودي».. أيمن عزب يكشف تفاصيل مشاركته مع ياسر جلال بالسباق الرمضاني
«توروب» يرفض ضم خالد صبحي.. والأهلي يدرس صفقات تبادلية مع المصري
ناقد رياضي : حسام حسن أعاد شغف الجماهير لمنتخب مصر
نقيب الإعلاميين يتسلم وحدات «سكن مصر الإنتاج الإعلامي» المخصصة لأعضاء النقابة
نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو
محمد فضل: توقعت خسارة مصر أمام كوت ديفوار لهذا السبب.. وحسام حسن فاجأنا بتكتيكه المميز
«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»
رقص خليع من أجل الأرباح .. مصير صانعة محتوى تحدّده تحريات مباحث الآداب
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟
إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل
أخبار السيارات| كيف تقوم بتسخين سيارتك خلال ثوان .. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

مع دخول فصل الشتاء في مطلع عام 2026، يبحث الكثير من السائقين عن أسرع الطرق لتدفئة مقصورة السيارة وتجنب القيادة في درجات حرارة منخفضة؛ ورغم أن معظمنا يعتقد أن الانتظار لعدة دقائق هو الحل الوحيد، إلا أن هناك زرًا سحريًا يتجاهله الكثيرون يمكنه تقليص هذا الوقت بشكل جذري.

اتخذت مجموعة “ستيلانتس” خطوة استراتيجية جريئة في مطلع عام 2026 بخفض أسعار أيقونتها جيب رانجلر (Jeep Wrangler)، وذلك في محاولة جادة لتصحيح مسار المبيعات بعدما شعرت الإدارة أن التسعير المرتفع السابق كان بمثابة خطأ تسبب في ابتعاد بعض العملاء عن العلامة التجارية الأسطورية تمامًا.

أثار قرار مضمار أورلاندو سبيد وورلد في فلوريدا بحظر السيارات الكهربائية (EVs) من السباقات والمشاركة في مطلع عام 2026 جدلاً واسعًا في أوساط رياضة المحركات، حيث يُعد هذا القرار بمثابة جرس إنذار يسلط الضوء على فجوة السلامة بين تقنيات السرعة الحديثة وتجهيزات الطوارئ التقليدية تمامًا.

تحولت رحلة عادية في سيارة "وايمو" (Waymo) ذاتية القيادة إلى كابوس حقيقي لأحد الركاب في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، بعد أن اتخذت السيارة قرارًا خاطئًا بالدخول إلى مسارات القطار المزدحمة.

كشفت شركة هوندا عن تحول تاريخي في هويتها البصرية من خلال الكشف عن شعار جديد كليًا يرمز إلى عصر المحركات الكهربائية، وهو تغيير يحمل دلالات أعمق مما يبدو عليه في البداية؛ حيث يمثل هذا الشعار "عودة إلى الجذور" مع نظرة مستقبلية ثاقبة تهدف إلى إعادة تعريف العلامة التجارية اليابانية في ظل التحول العالمي نحو الاستدامة تمامًا.

فصل الشتاء جيب رانجلر 2026 السيارات الكهربائية سيارة ذاتية القيادة هوندا شعار جديد

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

بالصور

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

