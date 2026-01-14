أخبار السيارات| كيف تقوم بتسخين سيارتك خلال ثوان .. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

مع دخول فصل الشتاء في مطلع عام 2026، يبحث الكثير من السائقين عن أسرع الطرق لتدفئة مقصورة السيارة وتجنب القيادة في درجات حرارة منخفضة؛ ورغم أن معظمنا يعتقد أن الانتظار لعدة دقائق هو الحل الوحيد، إلا أن هناك زرًا سحريًا يتجاهله الكثيرون يمكنه تقليص هذا الوقت بشكل جذري.

اتخذت مجموعة “ستيلانتس” خطوة استراتيجية جريئة في مطلع عام 2026 بخفض أسعار أيقونتها جيب رانجلر (Jeep Wrangler)، وذلك في محاولة جادة لتصحيح مسار المبيعات بعدما شعرت الإدارة أن التسعير المرتفع السابق كان بمثابة خطأ تسبب في ابتعاد بعض العملاء عن العلامة التجارية الأسطورية تمامًا.

أثار قرار مضمار أورلاندو سبيد وورلد في فلوريدا بحظر السيارات الكهربائية (EVs) من السباقات والمشاركة في مطلع عام 2026 جدلاً واسعًا في أوساط رياضة المحركات، حيث يُعد هذا القرار بمثابة جرس إنذار يسلط الضوء على فجوة السلامة بين تقنيات السرعة الحديثة وتجهيزات الطوارئ التقليدية تمامًا.

تحولت رحلة عادية في سيارة "وايمو" (Waymo) ذاتية القيادة إلى كابوس حقيقي لأحد الركاب في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، بعد أن اتخذت السيارة قرارًا خاطئًا بالدخول إلى مسارات القطار المزدحمة.

كشفت شركة هوندا عن تحول تاريخي في هويتها البصرية من خلال الكشف عن شعار جديد كليًا يرمز إلى عصر المحركات الكهربائية، وهو تغيير يحمل دلالات أعمق مما يبدو عليه في البداية؛ حيث يمثل هذا الشعار "عودة إلى الجذور" مع نظرة مستقبلية ثاقبة تهدف إلى إعادة تعريف العلامة التجارية اليابانية في ظل التحول العالمي نحو الاستدامة تمامًا.