رمز مضيء.. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

كشفت شركة هوندا عن تحول تاريخي في هويتها البصرية من خلال الكشف عن شعار جديد كليًا يرمز إلى عصر المحركات الكهربائية، وهو تغيير يحمل دلالات أعمق مما يبدو عليه في البداية؛ حيث يمثل هذا الشعار "عودة إلى الجذور" مع نظرة مستقبلية ثاقبة تهدف إلى إعادة تعريف العلامة التجارية اليابانية في ظل التحول العالمي نحو الاستدامة تمامًا.

شعار هوندا الجديد.. العودة إلى البساطة

يأتي الشعار الجديد بتصميم مبسط "بدون إطار"، وهو ما يمثل خروجًا عن الحرف (H) المحاط بإطار معدني الذي اعتدنا عليه لعقود؛ حيث يظهر الحرف (H) بشكل أنحف وأكثر انفتاحًا من الأعلى، وهو تصميم يستحضر شعار هوندا الأصلي الذي استخدم في الستينيات.

هذا التغيير البصري يرمز إلى "يدين ممدودتين"، وهو ما يعكس التزام هوندا بتوسيع آفاق التنقل وتلبية احتياجات المستخدمين في عصر التنقل الذكي فعليًا.

موعد ظهور شعار هوندا الأول والسيارات المستهدفة

وفقًا للخطط الرسمية التي تم تحديثها في مطلع عام 2026، سيبدأ الشعار الجديد بالظهور على السيارات الإنتاجية اعتبارًا من عام 2027.

وستكون البداية مع سلسلة "0 Series" الكهربائية الجديدة كليًا، بالإضافة إلى 13 طرازًا من الجيل القادم من السيارات الهجينة (Hybrids).

هذا التحول لن يقتصر على هيكل السيارة فحسب، بل سيمتد ليشمل العجلات، وأغطية المحركات، وعجلة القيادة، مما يمنح السيارات مظهرًا عصريًا وبسيطًا جذريًا.

لا تهدف هوندا من هذا التغيير إلى تزيين سياراتها فقط، بل يمثل الشعار الجديد ركيزة أساسية في استراتيجية العلامة التجارية الشاملة؛ حيث سيتم تعميم الهوية البصرية الجديدة على صالات العرض (Dealerships)، والمنصات الرقمية، وحتى أقسام رياضة المحركات.

يهدف هذا التوسع إلى خلق تجربة بصرية موحدة تشعر العميل بأن هوندا ليست مجرد صانع سيارات، بل هي شركة تكنولوجيا تنقل متكاملة تتطلع نحو المستقبل برمجيًا وتقنيًا.

يعد هذا الشعار "رسالة صامتة" للعالم بأن هوندا جادة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ فالحذف المتعمد للإطار المعدني يرمز إلى التحرر من قيود محركات الاحتراق الداخلي التقليدية والانطلاق نحو آفاق كهربائية لا حدود لها.

وبحلول عام 2027، سيكون هذا الشعار هو العلامة المميزة لكل سيارة هوندا صديقة للبيئة، مما يعزز من قيمة العلامة التجارية في سوق عالمي شديد التنافسية نهائيًا ودائمًا.