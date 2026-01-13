قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كيف تقوم بتسخين سيارتك خلال ثوان.. حيلة لا يعرفها الكثيرون

عزة عاطف

مع دخول فصل الشتاء في مطلع عام 2026، يبحث الكثير من السائقين عن أسرع الطرق لتدفئة مقصورة السيارة وتجنب القيادة في درجات حرارة منخفضة؛ ورغم أن معظمنا يعتقد أن الانتظار لعدة دقائق هو الحل الوحيد، إلا أن هناك زرًا سحريًا يتجاهله الكثيرون يمكنه تقليص هذا الوقت بشكل جذري.

إليك الحيلة الذكية والمواصفات الصحيحة لاستخدام أنظمة التدفئة في سيارتك بعناوين جانبية ودون نقاط تعداد:

زر تدوير الهواء.. البطل الخفي في لوحة التحكم

يعد زر “إعادة تدوير الهواء” هو السر الذي يغفل عنه السائقون، ويمكن تمييزه عادة برسمة سيارة بداخلها سهم منحنٍ يعود للخلف؛ فبدلاً من أن يقوم نظام التدفئة بسحب الهواء البارد جدًا من الخارج ومحاولة تسخينه، يقوم هذا الزر بإغلاق الفتحات الخارجية وإعادة سحب الهواء الموجود بالفعل داخل المقصورة وتسخينه مرة أخرى، مما يقلل الجهد المبذول من نظام "HVAC" ويجعل السيارة دافئة في غضون ثوانٍ تمامًا.

كفاءة التدفئة والتبريد في جميع الفصول

لا تقتصر فائدة هذا الزر على فصل الشتاء فقط، بل يمتد مفعوله السحري ليشمل أيام الصيف الحارقة أيضًا؛ فعندما تصل درجة الحرارة داخل السيارة إلى مستويات قياسية، يساعد تفعيل زر إعادة التدوير المكيف على تبريد الهواء الداخلي الذي بدأ يبرد بالفعل بدلاً من محاربة الهواء الخارجي اللاهب، مما يسرع من عملية الوصول لدرجة حرارة مريحة ويقلل استهلاك الوقود الموجه للمكيف بشكل ملحوظ.

متى يجب عليك إيقاف تشغيل هذه الحيلة؟

رغم فوائد هذا الزر الكبيرة، إلا أن تركه قيد التشغيل طوال الوقت ليس الخيار الأفضل نهائيًا؛ ففي الأيام الباردة جدًا، قد يؤدي حبس الرطوبة الناتجة عن تنفس الركاب داخل السيارة إلى تكثف الضباب على الزجاج الأمامي بسرعة كبيرة، مما يعيق الرؤية. 

لذا، ينصح الخبراء بتشغيل الزر في البداية للوصول للحرارة المطلوبة، ثم إيقافه للسماح بدخول الهواء النقي وتجديد الأكسجين داخل المقصورة برمجيًا وبشكل يدوي.

فوائد إضافية لحماية جودة الهواء الداخلي

إلى جانب التحكم في الحرارة، يلعب زر إعادة تدوير الهواء دورًا حيويًا في حماية صحة الركاب عند القيادة في مناطق ملوثة؛ حيث يمنع دخول الدخان الناتج عن حرائق الغابات أو عوادم السيارات الكثيفة في الزحام المروري إلى داخل المقصورة. 

إن استخدام هذه الحيلة بذكاء في عام 2026 يضمن لك بيئة قيادة نقية ودافئة، ويحول شتاءك القاسي إلى تجربة تنقل مريحة وسريعة فعليًا ودائمًا.

