أسعار كوبرا فورمنتور 2026 في السعودية

أعلنت شركة كوبرا عن طرازها الجديد كوبرا فورمنتور موديل 2026، وتنتمي فورمنتور لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

كوبرا فورمنتور موديل 2026 الجديدة

محرك كوبرا فورمنتور موديل 2026

تحصل سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كوبرا فورمنتور موديل 2026 الجديدة

ويوجد من سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 محرك اخر ينتج قوة 333 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كوبرا فورمنتور موديل 2026

كوبرا فورمنتور موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 بالعديد من المميزات منن ضمنها، نظام تكييف متطور، ونظام تحكم مناخي ثلاثي المناطق، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها ستارة تعتيم إلكترونية لتقليل نفاذ الحرارة داخل المقصورة، وبها إضاءة محيطية ذكية، وبها شاشة وسطية جديدة ومحدثة مقاس 12.9 بوصة، وبها نظام تشغيل أسرع واستجابة أفضل للأوامر الصوتية.

كوبرا فورمنتور موديل 2026 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 بها، نظام صوتي فاخر من Sennheiser، وبها كاميرات محيطية 360 درجة، وحساسات شاملة لتسهيل ركن السيارة في المواقف المزدحمة.

سعر كوبرا فورمنتور موديل 2026

كوبرا فورمنتور موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 150 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 165 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 195ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 210 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كوبرا فورمنتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 250 ألف ريال سعودي .