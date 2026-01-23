قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسارع مذهل.. سيارة SC-01 الكهربائية تخف الأنظار بقوة خارقة

سيارة SC-01
سيارة SC-01
صبري طلبه

كشفت Gongjiangpai الصينية، المدعومة من شاومي وJMEV، عن سيارتها الرياضية الكهربائية صاحبة اللقب SC-01، في خطوة تعكس دخولها المباشر إلى فئة السيارات عالية الأداء.

جاء الكشف تمهيدًا للإطلاق الرسمي عالميًا والمتوقع خلال شهر يناير الجاري، حيث تستعد الشركة لتقديم نموذج يركز على الأداء الخالص والتجربة الرياضية، بعيدًا عن الطابع التقليدي.

سيارة SC-01

منظومة كهربائية وتسارع مذهل

تعتمد سيارة SC-01 على بطارية بسعة 60 كيلوواط/س، مع مدى قيادة يصل إلى 500 كم، وهو ما يترجم عمليًا إلى نحو 435 كم وفق معيار WLTP هذا الرقم يضع السيارة في نطاق الاستخدام اليومي رغم توجهها الرياضي.

وتستند السيارة إلى محركين كهربائيين يوفران قوة إجمالية تبلغ 429 حصانًا، ما يمنحها قدرة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط، لتؤكد حضورها ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات الأداء الخارق.

تصميم وأبعاد سيارة SC-01

تأتي السيارة SC-01 بوزن إجمالي يبلغ نحو 1,365 كجم، وهو رقم منخفض نسبيًا مقارنة بالعديد من السيارات الكهربائية، هذا الوزن يسهم بشكل مباشر في تحسين التسارع والتحكم، ويمنح السيارة طابعًا أقرب للسيارات الرياضية، بينما يبلغ طول السيارة 4.106 أمتار، مع جنوط رياضية.

سيارة SC-01

ويحمل التصميم الخارجي للسيارة SC-01 ملامح هجومية واضحة، تبدأ من المقدمة المدببة والمصابيح الأمامية الحادة، التي تعكس هوية رياضية صريحة، وتظهر المرايا الجانبية بتصميم بارز يخدم الانسيابية الهوائية، إلى جانب خطوط خارجية حادة تعزز تدفق الهواء حول الهيكل، بينما تأتي المصابيح الخلفية بتصميم دائري.

مقصورة سيارة SC-01

اختارت Gongjiangpai نهجًا بسيطًا في المقصورة الداخلية، على غير المتوقع في فئة السيارات الكهربائية الحديثة، حيث تكتفي SC-01 بشاشة واحدة أمام السائق مخصصة لعرض بيانات القيادة، في توجه يعكس رغبة واضحة في تقليل التشتيت أثناء القيادة، حيث من اللافت أن السيارة لا تحتوي على شاشة مركزية للوسائط المتعددة أو الخرائط ، مع الاعتماد على أزرار تحكم فعلية لنظام التكييف.

سيارة SC-01

رغم غياب الشاشة المركزية، لم تُهمل السيارة الجوانب الأساسية للراحة، إذ زُودت بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي يلبي الاحتياجات اليومية، هذا التوازن بين البساطة والتجهيزات الضرورية يعكس فلسفة SC-01 كسيارة موجهة لعشاق القيادة، أكثر من كونها منصة تقنية مزدحمة بالشاشات.

Gongjiangpai SC 01 سيارة SC 01 سيارة SC 01 الصينية سيارة SC 01 الخارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق

بنك ناصر

بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟

ترشيحاتنا

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

الزمالك

وائل القباني: موقف الزمالك صعب.. والمدير الرياضي يتدخل في التشكيل

الإسماعيلي

شوبير يفتح ملف الهبوط: أزمة الإسماعيلي والاتحاد بلا حلول

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد