تسارع مذهل.. سيارة SC-01 الكهربائية تخف الأنظار بقوة خارقة

كشفت Gongjiangpai الصينية، المدعومة من شاومي وJMEV، عن سيارتها الرياضية الكهربائية صاحبة اللقب SC-01، في خطوة تعكس دخولها المباشر إلى فئة السيارات عالية الأداء.

جاء الكشف تمهيدًا للإطلاق الرسمي عالميًا والمتوقع خلال شهر يناير الجاري، حيث تستعد الشركة لتقديم نموذج يركز على الأداء الخالص والتجربة الرياضية، بعيدًا عن الطابع التقليدي.

سيارة SC-01

منظومة كهربائية وتسارع مذهل

تعتمد سيارة SC-01 على بطارية بسعة 60 كيلوواط/س، مع مدى قيادة يصل إلى 500 كم، وهو ما يترجم عمليًا إلى نحو 435 كم وفق معيار WLTP هذا الرقم يضع السيارة في نطاق الاستخدام اليومي رغم توجهها الرياضي.

وتستند السيارة إلى محركين كهربائيين يوفران قوة إجمالية تبلغ 429 حصانًا، ما يمنحها قدرة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط، لتؤكد حضورها ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات الأداء الخارق.

تصميم وأبعاد سيارة SC-01

تأتي السيارة SC-01 بوزن إجمالي يبلغ نحو 1,365 كجم، وهو رقم منخفض نسبيًا مقارنة بالعديد من السيارات الكهربائية، هذا الوزن يسهم بشكل مباشر في تحسين التسارع والتحكم، ويمنح السيارة طابعًا أقرب للسيارات الرياضية، بينما يبلغ طول السيارة 4.106 أمتار، مع جنوط رياضية.

سيارة SC-01

ويحمل التصميم الخارجي للسيارة SC-01 ملامح هجومية واضحة، تبدأ من المقدمة المدببة والمصابيح الأمامية الحادة، التي تعكس هوية رياضية صريحة، وتظهر المرايا الجانبية بتصميم بارز يخدم الانسيابية الهوائية، إلى جانب خطوط خارجية حادة تعزز تدفق الهواء حول الهيكل، بينما تأتي المصابيح الخلفية بتصميم دائري.

مقصورة سيارة SC-01

اختارت Gongjiangpai نهجًا بسيطًا في المقصورة الداخلية، على غير المتوقع في فئة السيارات الكهربائية الحديثة، حيث تكتفي SC-01 بشاشة واحدة أمام السائق مخصصة لعرض بيانات القيادة، في توجه يعكس رغبة واضحة في تقليل التشتيت أثناء القيادة، حيث من اللافت أن السيارة لا تحتوي على شاشة مركزية للوسائط المتعددة أو الخرائط ، مع الاعتماد على أزرار تحكم فعلية لنظام التكييف.

سيارة SC-01

رغم غياب الشاشة المركزية، لم تُهمل السيارة الجوانب الأساسية للراحة، إذ زُودت بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي يلبي الاحتياجات اليومية، هذا التوازن بين البساطة والتجهيزات الضرورية يعكس فلسفة SC-01 كسيارة موجهة لعشاق القيادة، أكثر من كونها منصة تقنية مزدحمة بالشاشات.