أخبار السيارات| تويوتا تطلق مسابقة رسم سيارة الأحلام العالمية للأطفال ‏ .. شاهد تويوتا لاندكروزر 2026 الجديدة

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر موديل 2026، وتنتمي لاندكروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

تواصل تويوتا جهودها في دعم المواهب المصرية الواعدة وتعزيز الإبداع لدى الأطفال، من خلال الإعلان عن إطلاق النسخة الـتاسعة عشرة من مسابقة "رسم سيارة الأحلام" Dream Car Art Contest، التي تعد منصة عالمية تشجع الأطفال على تخيل سيارات المستقبل والتعبير عن أفكارهم بطريقة مبتكرة.

في خطوة مفاجئة تعيد إحياء اسم أيقوني، أعلنت لاندروفر Land Rover بالتعاون مع شريكتها الصينية شيري Chery عن عودة اسم فريلاندر Freelander، لكن هذه المرة كعلامة مستقلة متخصصة في تطوير سيارات SUV الهجينة والكهربائية بالكامل، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان أريا موديل 2026 ، وتنتمي أريا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .