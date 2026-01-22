أخبار السيارات| تويوتا تطلق مسابقة رسم سيارة الأحلام العالمية للأطفال ‏ .. شاهد تويوتا لاندكروزر 2026 الجديدة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
غزل المحلة يتأخر أمام وادي دجلة 3-2 في الشوط الأول
وزير خارجية جرينلاند: الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تويوتا تطلق مسابقة رسم سيارة الأحلام العالمية للأطفال ‏ .. شاهد تويوتا لاندكروزر 2026 الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاندكروزر موديل 2026، وتنتمي لاندكروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

تواصل تويوتا جهودها في دعم المواهب المصرية الواعدة وتعزيز الإبداع لدى الأطفال، من خلال الإعلان عن إطلاق النسخة الـتاسعة عشرة من مسابقة "رسم سيارة الأحلام" Dream Car Art Contest، التي تعد منصة عالمية تشجع الأطفال على تخيل سيارات المستقبل والتعبير عن أفكارهم بطريقة مبتكرة.

في خطوة مفاجئة تعيد إحياء اسم أيقوني، أعلنت لاندروفر Land Rover بالتعاون مع شريكتها الصينية شيري Chery عن عودة اسم فريلاندر Freelander، لكن هذه المرة كعلامة مستقلة متخصصة في تطوير سيارات SUV الهجينة والكهربائية بالكامل، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان أريا موديل 2026 ، وتنتمي أريا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

هتك عرض فتاة الهرم

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

المؤرخ محمد عفيفي

محمد عفيفي : معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي

رئيس العليا لانتخابات المهندسين يجري جولة ميدانية

رئيس العليا لانتخابات المهندسين يتفقد لجان الصعيد ويجري حوارات مباشرة مع المرشحين

عاملة الأهرامات

عاملة مصرية تروج لزيارة الأهرامات بـ إبتسامة وخفة دم

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

