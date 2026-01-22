قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
«أمطار متفاوتة ورياح متربة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية
على غرار فنزويلا.. ترامب يبدأ العمل على إسقاط النظام في كوبا
مفيش أكل ولا مرتبات.. محمد عبدالجليل يكشف عن معاناة قطاع الناشئين بالزمالك
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تطلق مسابقة «رسم سيارة الأحلام» العالمية للأطفال ‏

تويوتا
تويوتا
كريم عاطف

تواصل تويوتا جهودها في دعم المواهب المصرية الواعدة وتعزيز الإبداع لدى الأطفال، من خلال الإعلان عن إطلاق النسخة الـتاسعة عشرة من مسابقة "رسم سيارة الأحلام" Dream Car Art Contest، التي تعد منصة عالمية تشجع الأطفال على تخيل سيارات المستقبل والتعبير عن أفكارهم بطريقة مبتكرة. 

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على التزام تويوتا ‏بدعم المواهب الناشئة في مصر، وتحفيز الأجيال الجديدة على التفكير خارج الصندوق وتقديم حلول مبتكرة لتحديات التنقل من خلال الفن والخيال، من انطلاق المسابقة عاليما منذ ‏عام 2004‏، واستقطاب ‏أكثر من 10 ملايين مشاركة من 151 دولة ومنطقة. ‏

تعتمد المسابقة على هيكلية متكاملة تمنح الأطفال فرصة المنافسة على مستويين؛ محليًا، حيث يتم اختيار أفضل الأعمال داخل مصر وتكريم الفائزين بجوائز قيمة وشهادات تقدير خلال احتفالية كبرى، وعالميًا، إذ تتأهل الرسومات الفائزة لتمثيل مصر في النهائيات التي تُقام في اليابان، بما يمنح المبدعين الصغار فرصة مميزة للفوز برحلة تعليمية وثقافية تشمل زيارة مصانع تويوتا العالمية ومعالم مدينة طوكيو. 

ومن هذا المنطلق، تدعو مجموعة تويوتا الأطفال المبدعين من جميع محافظات مصر للمشاركة في النسخة الجديدة من مسابقة «رسم سيارة الأحلام 2026»، التي تُقام على المستويين المحلي والعالمي، وتمنح المشاركين فرصة تمثيل مصر دوليًا بأعمالهم الفنية. 

وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية: أقل من 8 سنوات، ومن 8 إلى 12 سنة، ومن 12 إلى 15 سنة، حيث تختار لجنة تحكيم متخصصة أفضل ثلاث رسومات من كل فئة، ليحصل الفائزون على شهادات تقدير وجوائز قيّمة، إضافة إلى التأهل للمشاركة في النهائيات العالمية، في تجربة تجمع بين الإبداع، والتعلم، واستشراف مستقبل التنقل المستدام.

وبهذه المناسبة، صرح أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت قائلًا: “انطلاقًا من دورنا في دعم جهود الدولة لرعاية المبدعين الشباب، وتوظيف الفن كأداة فعالة للتوعية وبناء الوعي المجتمعي، تأتي مسابقة «سيارة الأحلام» كدعوة مفتوحة لكل طفل مصري لإطلاق خياله والتعبير عن رؤيته لمستقبل التنقل، فاستثمارنا في إبداع الطفل هو استثمار حقيقي في مستقبل مصر، إذ تتيح هذه المبادرة للأطفال التفكير في حلول مبتكرة لتحديات التنقل عالميًا وتوسيع مداركهم الإبداعية، ومن هذا المنطلق، نؤكد أن خيال اليوم هو أساس ابتكار الغد، ونحرص على دعم هذه المواهب وتمكينها من الانتقال بإبداعاتها من المحلية إلى العالمية.”

تويوتا رسم سيارة الأحلام Dream Car Art Contest سيارات المستقبل سيارة الأحلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي غدا

مرموش

على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت

ترشيحاتنا

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الجناح المصري في فيتور

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

وزير السياحة والآثار

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

بالصور

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد