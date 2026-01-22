سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي انوا سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 .

تتميز سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014، بكونها سيارة سيدان صغيرة واقتصادية موجهة بشكل أساسي للقيادة داخل المدن، وتعتمد على محرك صغير موفر للوقود.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين 3 سلندر بسعة 1.2 لتر MIVEC، يولد قوة تتراوح بين 76 إلى 78 حصانًا وعزم دوران 100 نيوتن متر، يتوفر خياران لناقل الحركة، يدوي بخمس سرعات، أو أوتوماتيكي CVT، وكلاهما يوفر كفاءة عالية في استهلاك الوقود بمتوسط يبلغ حوالي 4.8 لتر لكل 100 كم، أو ما يعادل أكثر من 20 كم/لتر.

تأتي أتراج 2014 بتصميم خفيف الوزن وانسيابي يساعد على الاقتصاد في استهلاك الوقود، ويبلغ طول السيارة 4,245 ملم وعرضها 1,670 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,550 ملم توفر مساحة داخلية جيدة مقارنة بحجمها. كما تتميز بسعة صندوق أمتعة سخية تبلغ 450 لترًا.

تشتمل الميزات الأساسية على تكييف هواء يدوي، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي بتحكم عن بعد، ونظام صوتي مع منافذ AUX و USB، مع توفر ميزات إضافية في الفئات الأعلى مثل التشغيل بدون مفتاح.

كما أنها مزودة بأنظمة قياسية مثل نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2014، فتتراوح بمتوسط 320 الف جنيه ، ومن الممكن تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة.