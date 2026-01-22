قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تهديدات ترامب بشأن جرينلاند.. البرلمان الأوروبي يجمد إقرار اتفاق التجارة مع أمريكا
4 سنوات جديدة.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد حسام حسن
رجل العصابات.. زعيم الديمقراطيين الليبراليين في البرلمان البريطاني يهاجم ترامب
بعد تصريحات ترامب.. الناتو: اتفاق جرينلاند لا يزال بعيدا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كريم عاطف

أزاحت كيا Kia الستار عن أولى الصور الرسمية لسيارة نيرو 2027 بعد حصولها على تحديثات فيس ليفت شاملة، وذلك خلال الكشف عنها في السوق الكوري الجنوبي، التحديث الجديد شمل ملامح التصميم الخارجي والداخلي، مع الحفاظ على نفس فلسفة الاعتماد على منظومات دفع صديقة للبيئة، سواء الهجينة أو الكهربائية بالكامل.

التغييرات التصميمية تعكس بوضوح توجه كيا الحديث، حيث استلهمت كيا نيرو ملامحها من أحدث طرازات العلامة الكهربائية، الواجهة الأمامية باتت أكثر صلابة واستقامة، مع مصابيح نهارية جديدة بتصميم رأسي مستوحى من السيارات الكهربائية الحديثة، ما يمنح السيارة حضورا أكثر عصرية وانسجاما مع هوية كيا المستقبلية.

ولتقليل الطابع التقليدي لمحركات الاحتراق، اعتمد المصممون على شريط بلون الهيكل يربط بين المصابيح الأمامية، ليمنح السيارة مظهرا أقرب للسيارات الكهربائية.

على الجوانب، حافظت نيرو على نفس الخطوط الأساسية للهيكل دون تغييرات جذرية، بينما حظيت الجهة الخلفية بتحديثات أوضح، الباب الخلفي أُعيد تصميمه بالكامل ليظهر بشكل أنظف وأكثر بساطة، مع نقل لوحة الأرقام إلى الصادم الخلفي، وإضافة لوحة سوداء بارزة تعكس تصميم المصابيح الخلفية، كما حصلت السيارة على جنوط جديدة قياس 18 بوصة عززت من طابعها الرياضي.

داخل المقصورة، لم تقل التحديثات أهمية، إذ حصلت نيرو على تصميم جديد للوحة القيادة يضم شاشتين متصلتين قياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى مقود ثنائي الأذرع بتصميم أكثر حداثة، مستوحى من أحدث طرازات كيا.

وأكدت كيا أن التفاصيل الكاملة، خاصة المتعلقة بمنظومات الدفع، سيتم الكشف عنها رسميا في شهر مارس، و حاليا تتوفر نيرو بمحركات هجينة بقوة تصل إلى 139 حصان، ونسخة هجينة قابلة للشحن بقوة 180 حصان، إلى جانب نسخة كهربائية بالكامل بقوة 201 حصان ومدى يقارب 407 كيلومترات.

واختتم أحد مسؤولي كيا التصريحات بالتأكيد على أن نيرو المحدثة ستواصل دورها كأحد أهم طرازات العلامة الصديقة للبيئة، مع تقديم قيمة عملية أعلى وتصميم يعكس أحدث توجهات الشركة.

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

