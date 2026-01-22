كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

أزاحت كيا Kia الستار عن أولى الصور الرسمية لسيارة نيرو 2027 بعد حصولها على تحديثات فيس ليفت شاملة، وذلك خلال الكشف عنها في السوق الكوري الجنوبي، التحديث الجديد شمل ملامح التصميم الخارجي والداخلي، مع الحفاظ على نفس فلسفة الاعتماد على منظومات دفع صديقة للبيئة، سواء الهجينة أو الكهربائية بالكامل.

التغييرات التصميمية تعكس بوضوح توجه كيا الحديث، حيث استلهمت كيا نيرو ملامحها من أحدث طرازات العلامة الكهربائية، الواجهة الأمامية باتت أكثر صلابة واستقامة، مع مصابيح نهارية جديدة بتصميم رأسي مستوحى من السيارات الكهربائية الحديثة، ما يمنح السيارة حضورا أكثر عصرية وانسجاما مع هوية كيا المستقبلية.

ولتقليل الطابع التقليدي لمحركات الاحتراق، اعتمد المصممون على شريط بلون الهيكل يربط بين المصابيح الأمامية، ليمنح السيارة مظهرا أقرب للسيارات الكهربائية.

على الجوانب، حافظت نيرو على نفس الخطوط الأساسية للهيكل دون تغييرات جذرية، بينما حظيت الجهة الخلفية بتحديثات أوضح، الباب الخلفي أُعيد تصميمه بالكامل ليظهر بشكل أنظف وأكثر بساطة، مع نقل لوحة الأرقام إلى الصادم الخلفي، وإضافة لوحة سوداء بارزة تعكس تصميم المصابيح الخلفية، كما حصلت السيارة على جنوط جديدة قياس 18 بوصة عززت من طابعها الرياضي.

داخل المقصورة، لم تقل التحديثات أهمية، إذ حصلت نيرو على تصميم جديد للوحة القيادة يضم شاشتين متصلتين قياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى مقود ثنائي الأذرع بتصميم أكثر حداثة، مستوحى من أحدث طرازات كيا.

وأكدت كيا أن التفاصيل الكاملة، خاصة المتعلقة بمنظومات الدفع، سيتم الكشف عنها رسميا في شهر مارس، و حاليا تتوفر نيرو بمحركات هجينة بقوة تصل إلى 139 حصان، ونسخة هجينة قابلة للشحن بقوة 180 حصان، إلى جانب نسخة كهربائية بالكامل بقوة 201 حصان ومدى يقارب 407 كيلومترات.

واختتم أحد مسؤولي كيا التصريحات بالتأكيد على أن نيرو المحدثة ستواصل دورها كأحد أهم طرازات العلامة الصديقة للبيئة، مع تقديم قيمة عملية أعلى وتصميم يعكس أحدث توجهات الشركة.