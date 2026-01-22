مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة كيا بيكانتو موديل 2015 .

تأتي سيارة كيا بيكانتو موديل 2015 بمواصفات اقتصادية ومدمجة، مع خيارات محركين أولهم ياتي 1.0 لتر، والذي تم تقديم نسخة مزودة بشاحن توربيني منه في بعض الأسواق لرفع قوته إلى 106 أحصنة، والخيار الثاني والأكثر شيوعًا هو محرك رباعي الأسطوانات (I4) بسعة 1.2 لتر ينتج حوالي 86 حصان وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن/متر.

تتوفر السيارة بخيارات لناقل الحركة تشمل ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، تتراوح بين 16.4 و 20 كم/لتر تقريبًا.

حصلت سيارة كيا بيكانتو موديل ‏‎2015‎‏، على بعض التحديثات الجمالية، والتي شملت مصدات أمامية ‏وخلفية مُعاد تصميمها، بالإضافة إلى مصابيح ضباب جديدة، تختلف التجهيزات ‏الداخلية ومستويات الراحة حسب الفئة (مثل فئة ‏Top‏) والسوق الجغرافي.‏

تتميز سيارة كيا بيكانتو موديل ‏‎2015‎‏، بهيكل هاتشباك صغير ومناسب للمدينة، حيث يبلغ طولها 3595 ملم، وعرضها 1595 ملم، وارتفاعها 1495 ملم، هذه الأبعاد تجعلها مثالية للتنقل في الأماكن المزدحمة وركنها بسهولة، كما يبلغ حجم خزان الوقود 35 لترا، مما يساهم في تقليل عدد مرات التوقف للتزود بالوقود.

أما عن سعر السيارة كيا بيكانتو موديل ‏‎2015‎‏، فتاتي بمتوسط سعر 500 الف جنيه، ومن الممكن تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة .