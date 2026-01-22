قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة كيا بيكانتو موديل 2015 .

تأتي سيارة كيا بيكانتو موديل 2015 بمواصفات اقتصادية ومدمجة، مع خيارات محركين أولهم ياتي 1.0 لتر، والذي تم تقديم نسخة مزودة بشاحن توربيني منه في بعض الأسواق لرفع قوته إلى 106 أحصنة، والخيار الثاني والأكثر شيوعًا هو محرك رباعي الأسطوانات (I4) بسعة 1.2 لتر ينتج حوالي 86 حصان وعزم دوران يبلغ 120 نيوتن/متر.

تتوفر السيارة بخيارات لناقل الحركة تشمل ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، تتراوح بين 16.4 و 20 كم/لتر تقريبًا.

حصلت سيارة كيا بيكانتو موديل ‏‎2015‎‏، على بعض التحديثات الجمالية، والتي شملت مصدات أمامية ‏وخلفية مُعاد تصميمها، بالإضافة إلى مصابيح ضباب جديدة، تختلف التجهيزات ‏الداخلية ومستويات الراحة حسب الفئة (مثل فئة ‏Top‏) والسوق الجغرافي.‏

تتميز سيارة كيا بيكانتو موديل ‏‎2015‎‏، بهيكل هاتشباك صغير ومناسب للمدينة، حيث يبلغ طولها 3595 ملم، وعرضها 1595 ملم، وارتفاعها 1495 ملم، هذه الأبعاد تجعلها مثالية للتنقل في الأماكن المزدحمة وركنها بسهولة، كما يبلغ حجم خزان الوقود 35 لترا، مما يساهم في تقليل عدد مرات التوقف للتزود بالوقود.

أما عن سعر السيارة كيا بيكانتو موديل ‏‎2015‎‏، فتاتي بمتوسط سعر 500 الف جنيه، ومن الممكن تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة .

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

مي سليم

بإطلالة كلاسيكية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نبيلة عبيد

أميرة هاني توجه رسالة مؤثرة لنبيلة عبيد: أنتِ أمي وخالتي وسندي

مصر ولّادة 2

مصر ولادة 2.. مواهب شابة ترسم ملامح المستقبل في آرتوكس

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد