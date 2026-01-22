قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ122 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة
رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

في خطوة مفاجئة تعيد إحياء اسم أيقوني، أعلنت لاندروفر Land Rover بالتعاون مع شريكتها الصينية شيري Chery عن عودة اسم فريلاندر Freelander، لكن هذه المرة كعلامة مستقلة متخصصة في تطوير سيارات SUV الهجينة والكهربائية بالكامل، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

اللافت في الإعلان المشترك أن فريلاندر لم تعد مشروع موجه حصري للسوق الصينية كما كان مخططًا في البداية، بل تقرر أن يكون الشرق الأوسط، وتحديدا منطقة الخليج العربي، أول أسواق العالم التي تستقبل سيارات العلامة الجديدة، هذا القرار يعكس إدراك الشركتين لأهمية المنطقة باعتبارها من أسرع الأسواق نموا في فئة سيارات الـSUV الكبيرة والفاخرة، خاصة تلك التي تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة.

وفي 19 يناير، أكدت مجموعة شيري رسميا أن الانطلاقة التجارية لعلامة فريلاندر ستكون في الشرق الأوسط خلال عام 2026، في تحول استراتيجي واضح عن التصورات الأولية للمشروع. 

ومن المتوقع أن تسبق الإطلاق حملة تسويقية مكثفة، على أن يتم الكشف العالمي الأول عن السيارة خلال معرض بكين للسيارات في أبريل 2026، أحد أهم معارض السيارات على مستوى العالم.

أول طراز يحمل اسم فريلاندر سيكون SUV كبيرة الحجم بتصميم صندوقي بارز ولمسات مستوحاة من سيارات الطرق الوعرة، السيارة تعتمد على منصة E0X المعيارية المطورة من شيري، وهي قاعدة هندسية حديثة تستخدم في عدة طرازات متقدمة داخل المجموعة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن طول السيارة سيصل إلى نحو 5.1 أمتار، مع مقصورة رحبة بثلاثة صفوف مقاعد بتوزيع 2+2+2، ما يجعلها خيارا مثاليا للعائلات الكبيرة، وهي فئة تحظى بإقبال واسع في أسواق الخليج.

من الناحية التقنية، ستتوفر فريلاندر بخيار كهربائي بالكامل (BEV)، إلى جانب نسخة بنظام المدى الممتد الهجين، الذي يعتمد على محرك احتراق داخلي يعمل كمولد للطاقة مع محركات كهربائية للدفع. 

ومن المتوقع أن تصل القوة القصوى إلى نحو 553 حصانا، مع تجهيزات متقدمة تشمل نظام تعليق هوائي وحزمة أنظمة مساعدة سائق من المستوى الثاني (L2)، ما يضع فريلاندر الجديدة في قلب المنافسة ضمن فئة الـSUV المستقبلية.

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

