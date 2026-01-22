شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

في خطوة مفاجئة تعيد إحياء اسم أيقوني، أعلنت لاندروفر Land Rover بالتعاون مع شريكتها الصينية شيري Chery عن عودة اسم فريلاندر Freelander، لكن هذه المرة كعلامة مستقلة متخصصة في تطوير سيارات SUV الهجينة والكهربائية بالكامل، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو التنقل المستدام.

اللافت في الإعلان المشترك أن فريلاندر لم تعد مشروع موجه حصري للسوق الصينية كما كان مخططًا في البداية، بل تقرر أن يكون الشرق الأوسط، وتحديدا منطقة الخليج العربي، أول أسواق العالم التي تستقبل سيارات العلامة الجديدة، هذا القرار يعكس إدراك الشركتين لأهمية المنطقة باعتبارها من أسرع الأسواق نموا في فئة سيارات الـSUV الكبيرة والفاخرة، خاصة تلك التي تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة.

وفي 19 يناير، أكدت مجموعة شيري رسميا أن الانطلاقة التجارية لعلامة فريلاندر ستكون في الشرق الأوسط خلال عام 2026، في تحول استراتيجي واضح عن التصورات الأولية للمشروع.

ومن المتوقع أن تسبق الإطلاق حملة تسويقية مكثفة، على أن يتم الكشف العالمي الأول عن السيارة خلال معرض بكين للسيارات في أبريل 2026، أحد أهم معارض السيارات على مستوى العالم.

أول طراز يحمل اسم فريلاندر سيكون SUV كبيرة الحجم بتصميم صندوقي بارز ولمسات مستوحاة من سيارات الطرق الوعرة، السيارة تعتمد على منصة E0X المعيارية المطورة من شيري، وهي قاعدة هندسية حديثة تستخدم في عدة طرازات متقدمة داخل المجموعة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن طول السيارة سيصل إلى نحو 5.1 أمتار، مع مقصورة رحبة بثلاثة صفوف مقاعد بتوزيع 2+2+2، ما يجعلها خيارا مثاليا للعائلات الكبيرة، وهي فئة تحظى بإقبال واسع في أسواق الخليج.

من الناحية التقنية، ستتوفر فريلاندر بخيار كهربائي بالكامل (BEV)، إلى جانب نسخة بنظام المدى الممتد الهجين، الذي يعتمد على محرك احتراق داخلي يعمل كمولد للطاقة مع محركات كهربائية للدفع.

ومن المتوقع أن تصل القوة القصوى إلى نحو 553 حصانا، مع تجهيزات متقدمة تشمل نظام تعليق هوائي وحزمة أنظمة مساعدة سائق من المستوى الثاني (L2)، ما يضع فريلاندر الجديدة في قلب المنافسة ضمن فئة الـSUV المستقبلية.