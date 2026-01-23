المواصفات الكاملة لسيارة ميتسوبيشي ديستينيتور الجديدة.. صور

تعزز العلامة اليابانية ميتسوبيشي من تواجدها عالميًا من خلال نسختها ديستينيتور، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع باقة من التجهيزات، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى تقنيات الحماية والأمان، والمظهر العصري.

أداء ومحرك ميتسوبيشي ديستينيتور

تعتمد سيارة ميتسوبيشي على محرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 161 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

ميتسوبيشي ديستينيتور

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور

تضم ميتسوبيشي ديستينيتور نظام الثبات الإلكتروني ونظام مانع الانزلاق، كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة يساهم في الركن، وتشمل التجهيزات كذلك حساسات أمامية وخلفية، إلى جانب نظام تخفيف التصادم الأمامي الذي يدعم السائق في الحالات الطارئة، إضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء ومثبت سرعة متكيف.

ميتسوبيشي ديستينيتور

وتقدم المقصورة الداخلية بشاشة ترفيه مركزية بقياس 12.3 بوصة تعمل باللمس وتدعم التحكم السريع بمختلف الوظائف، وتتكامل هذه الشاشة مع لوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصات توفر معلومات القيادة، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية.

ميتسوبيشي ديستينيتور

كما تضم السيارة مرايا جانبية كهربائية التحكم، ونوافذ كهربائية، ونظام قفل مركزي للأبواب، وتم اعتماد نظام تشغيل وإيقاف المحرك عبر البصمة، إلى جانب سقف بانورامي، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي ترفيهي، وإضاءة محيطية متعددة.

تصميم وأبعاد ميتسوبيشي ديستينيتور

يأتي التصميم الخارجي للسيارة ميتسوبيشي ديستينيتور بأسلوب SUV رياضي، مع شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات، ومصابيح LED حادة، كما ترتكز السيارة على عجلات رياضية، وجناح خلفي رياضي، وقاعدة عجلات بطول 2.815 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.680 مم، و1.840 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.780 مم.