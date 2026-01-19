ميتسوبيشي تطرح سيارة دفع رباعي جديدة لعام 2026

بعد سنوات من الصمت والترقب، حسم رئيس شركة ميتسوبيشي “تاكاو كاتو” الجدل المثار حول مستقبل سيارات الدفع الرباعي للعلامة اليابانية.

وخلال تصريحاته الأخيرة في صالون طوكيو للسيارات، أكد كاتو أن الشركة ستطلق سيارة SUV جديدة كليًّا مخصصة للطرق الوعرة في عام 2026.

أعاد هذا الإعلان اسم “باجيرو” إلى الواجهة بقوة، حيث تشير كافة التوقعات إلى أن الطراز القادم سيكون هو الوريث الشرعي للأسطورة التي توقف إنتاجها في عام 2021، لينافس بقوة في قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة بشكل مذهل.



ميتسوبيشي باجيرو بمنصة مستقلة وتقنيات ميكانيكية متطورة

على عكس الشائعات التي تحدثت سابقًا عن مشاركة منصة "نيسان باترول"، تشير التقارير الأحدث إلى أن ميتسوبيشي قررت تطوير باجيرو الجديدة بشكل مستقل.

ومن المتوقع أن تعتمد السيارة على نسخة مطورة من قاعدة عجلات الشاحنة "تريتون" لضمان أقصى درجات الصلابة في البيئات القاسية.

ميكانيكيًا، يرجح الخبراء تزويد السيارة بمحرك ديزل سعة 2.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 201 حصان، مع احتمالية كبيرة لتقديم نسخة "هجينة" (PHEV) تستعير تقنيات طراز "أوتلاندر" المتطورة، مما يوفر توازنًا مثاليًّا بين القوة المفرطة وكفاءة الاستهلاك بشكل رصين.



التصميم الخارجي: هيبة "أنف الدرع" المتطور

تظهر الصور التخيلية المبنية على التسريبات مقدمة هجومية للغاية تعتمد على لغة التصميم "Dynamic Shield" في أحدث صورها لدى ميتسوبيشي 2026.

يأتي الشبك الأمامي ضخمًا وبخطوط أفقية عريضة من الكروم الداكن، تحيط به مصابيح LED نحيفة جدًا للإضاءة النهارية.

كما يتميز الهيكل الجانبي بالعودة إلى الشكل "الصندوقي" (Boxy Design) الذي اشتهرت به باجيرو الكلاسيكية، مع أقواس عجلات منفوخة تستوعب إطارات ضخمة مخصصة للمناطق غير الممهدة بشكل هندسي دقيق.



المقصورة الداخلية.. رفاهية رقمية للمغامرات

من الداخل، تنتقل ميتسوبيشي 2026 بمفهوم سيارات الطرق الوعرة إلى مستوى جديد من الفخامة الرقمية؛ حيث تضم شاشات عرض عملاقة ووحدة تحكم مركزية تحتوي على مفاتيح مادية للتحكم في أنظمة الدفع الرباعي المتطورة.

وتهدف ميتسوبيشي من هذا التصميم إلى توفير أقصى درجات الراحة للركاب مع الحفاظ على هوية السيارة كوحش لا يقهر في المسارات الجبلية والصحراوية، مما يجعل عام 2026 عامًا مفصليًّا لاستعادة صدارة العلامة اليابانية في هذا القطاع.