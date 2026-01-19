قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
الغردقة الجوية تستقبل 11 ألف سائح أوروبي في يوم واحد
لوروا يكشف كواليس أخطر لحظات الكان .. ويجيب: كيف أقنع سادو ماني باستكمال نهائى أفريقيا ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي تطرح سيارة دفع رباعي جديدة لعام 2026

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
عزة عاطف

بعد سنوات من الصمت والترقب، حسم رئيس شركة ميتسوبيشي “تاكاو كاتو” الجدل المثار حول مستقبل سيارات الدفع الرباعي للعلامة اليابانية. 

وخلال تصريحاته الأخيرة في صالون طوكيو للسيارات، أكد كاتو أن الشركة ستطلق سيارة SUV جديدة كليًّا مخصصة للطرق الوعرة في عام 2026. 

أعاد هذا الإعلان اسم “باجيرو” إلى الواجهة بقوة، حيث تشير كافة التوقعات إلى أن الطراز القادم سيكون هو الوريث الشرعي للأسطورة التي توقف إنتاجها في عام 2021، لينافس بقوة في قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة بشكل مذهل.
 

ميتسوبيشي باجيرو بمنصة مستقلة وتقنيات ميكانيكية متطورة

على عكس الشائعات التي تحدثت سابقًا عن مشاركة منصة "نيسان باترول"، تشير التقارير الأحدث إلى أن ميتسوبيشي قررت تطوير باجيرو الجديدة بشكل مستقل. 

ومن المتوقع أن تعتمد السيارة على نسخة مطورة من قاعدة عجلات الشاحنة "تريتون" لضمان أقصى درجات الصلابة في البيئات القاسية. 

ميكانيكيًا، يرجح الخبراء تزويد السيارة بمحرك ديزل سعة 2.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 201 حصان، مع احتمالية كبيرة لتقديم نسخة "هجينة" (PHEV) تستعير تقنيات طراز "أوتلاندر" المتطورة، مما يوفر توازنًا مثاليًّا بين القوة المفرطة وكفاءة الاستهلاك بشكل رصين.
 

التصميم الخارجي: هيبة "أنف الدرع" المتطور

تظهر الصور التخيلية المبنية على التسريبات مقدمة هجومية للغاية تعتمد على لغة التصميم "Dynamic Shield" في أحدث صورها لدى ميتسوبيشي 2026. 

يأتي الشبك الأمامي ضخمًا وبخطوط أفقية عريضة من الكروم الداكن، تحيط به مصابيح LED نحيفة جدًا للإضاءة النهارية. 

كما يتميز الهيكل الجانبي بالعودة إلى الشكل "الصندوقي" (Boxy Design) الذي اشتهرت به باجيرو الكلاسيكية، مع أقواس عجلات منفوخة تستوعب إطارات ضخمة مخصصة للمناطق غير الممهدة بشكل هندسي دقيق.
 

المقصورة الداخلية.. رفاهية رقمية للمغامرات

من الداخل، تنتقل ميتسوبيشي 2026 بمفهوم سيارات الطرق الوعرة إلى مستوى جديد من الفخامة الرقمية؛ حيث تضم شاشات عرض عملاقة ووحدة تحكم مركزية تحتوي على مفاتيح مادية للتحكم في أنظمة الدفع الرباعي المتطورة. 

وتهدف ميتسوبيشي من هذا التصميم إلى توفير أقصى درجات الراحة للركاب مع الحفاظ على هوية السيارة كوحش لا يقهر في المسارات الجبلية والصحراوية، مما يجعل عام 2026 عامًا مفصليًّا لاستعادة صدارة العلامة اليابانية في هذا القطاع.

عودة ميتسوبيشي باجيرو مواصفات باجيرو الجديدة سيارات دفع رباعي 2026 أخبار ميتسوبيشي العالمية ميتسوبيشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

الشيوخ يوافق على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة دون الانتفاع بالعقار المبني

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ

الشيوخ يناقش اليوم تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

مجلس الشيوخ

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

بالصور

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد