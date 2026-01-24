قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
خطوات التصالح على مخالفات البناء للأسطح
ابن الشهيد العقيد رامي هلال: كلمتي أمام الرئيس السيسي لحظة فخر لا تُنسى
البابا تواضروس الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في النمسا
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات صينية للعائلة في مصر.. أسعار الزيرو

صبري طلبه

ينطلق في السوق المصري الكثير من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، لما تقدمة من تنوع ملحوظ، سواء من الناحية الفنية، أو التقنية، أو من ناحية التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات صينية للعائلة في السوق المصري.

شيري تيجو 9

شيري تيجو 9

تأتي السيارة شيري تيجو 9 بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج 210 حصانًا، و440 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك طراز DSG، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، و تقدم بسعر يبلغ 1,999,000 جنيه.

جيتور X90 PLUS

جيتور X90 PLUS

زودت السيارة جيتور X90 PLUS بمحرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، جر أمامي، وبسعر 1,520,000 جنيه.

اكسيد VX

اكسيد VX

تعتمد السيارة اكسيد VX من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 261 حصانًا، و385 نيوتن متر، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة اكسيد VX بين 2,680,000 جنيه و 2,980,000 جنيه.

إم جي G50 PLUS

إم جي G50 PLUS

تقدم السيارة إم جي G50 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 170 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعرها نحو 1,229,990 جنيه.

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

تستمد شيري تيجو 8 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، تتراوح أسعار السيارة بين 1,095,000 و1,195,000 جنيه.

