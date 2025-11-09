بتصميم رياضي فاخر.. أكسيد تقدم نسختها ET8 الجديدة كليا

كشفت أكسيد الصينية عن إضافة طراز جديد إلى مجموعتها من السيارات الفاخرة، بعد تقديم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات صاحبة الرقم ET8، والتي تعتمد على نظام دفع متطور بمدى ممتد، مع باقة من اللمسات الخاصة بالتصميم العصري، والتجهيزات المتقدمة.

أداء ومحرك أكسيد ET8

تعتمد السيارة على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 156 حصان، يعمل كمصدر لشحن بطارية بسعة 40 كيلوواط ساعة تغذي محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تصل إلى 469 حصانًا.

أكسيد ET8

وتوفر هذه المنظومة للسيارة قدرة على قطع نحو 200 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فقط، فيما يصل المدى الإجمالي إلى 1400 كيلومتر عند استخدام خزان الوقود والبطارية معًا.

ويمكن إعادة شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال 14 دقيقة تقريبًا، في حين يبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتوفر السيارة بنظام دفع كلي للعجلات مع 7 أوضاع مختلفة للقيادة.

تصميم وتجهيزات السيارة أكسيد ET8

حصلت أكسيد ET8 على واجهة أمامية عصرية، تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، مع أنظمة تعليق متقدمة تشمل نظام تعليق أمامي مزدوج الأذرع ونظام خلفي متعدد الوصلات، جنوط رياضية أنيقة، مصابيح حادة الشكل بإضاءة LED، وممتصات صدمات هوائية متكيفة، سقف بانورامي، ردار للرصد.

أكسيد ET8

جاءت المرايات الجانبية للسيارة أكسيد ET8 بمستشعرات وأداء كهربائي قابلة للطي، مع مقابض أبواب تقليدية، حساسات حركة أمامية وخلفية، مقصورة تتسم بالرحابة حيث تحظى بمساحة عائلية، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، نوافذ كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيك.

تضم السيارة أكسيد ET8 وسائد هوائية متعددة للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق، نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، مساعد الركن الذكي، مثبت سرعة تكيفي، كاميرا بانوراما للمتابعة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل، والثبات الالكتروني.