جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 9 آلاف جندي احتياط

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن الجيش استدعى نحو 9 آلاف جندي إضافي إلى منظومة الاحتياط في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الوحدات العاملة منذ أشهر طويلة في مختلف الجبهات.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة "تعكس خشية من تصعيد أمني محتمل".

وأوضحت الإذاعة أن الاستدعاء جاء بموجب أمر طوارئ رقم (8)، رغم أن العديد من المستدعين كانوا قد حصلوا على إعفاءات من الخدمة الاحتياطية في السنوات الأخيرة، أو توقفت وحداتهم عن العمل لأسباب مختلفة.

ويهدف الجيش من هذا الإجراء إلى استغلال كامل القدرات البشرية المتاحة، لتعزيز المنظومة القتالية ورفع مستوى الجاهزية.

وفي سياق متصل، أوضح مسؤول عسكري خلال جلسة لجنة فرعية لشؤون الموارد البشرية بالكنيست أن الجيش بحاجة إلى نحو 12 ألف جندي إضافي، بينهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف مقاتل.

وأشار المسؤول إلى أن شهر يناير 2027 قد يشهد تراجعًا كبيرًا في حجم القوة العسكرية، مما يستدعي توسيع دائرة المجندين.

وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يخطط للاستعداد خلال السنوات الخمس المقبلة لمراحل تتطلب تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا وزيادة أيام الخدمة الاحتياطية إلى 70 يومًا سنويًا، بما يضمن الحفاظ على جاهزيته لمواجهة أي تحديات أمنية مستقبلية.

يأتي هذا الاستدعاء في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات أمنية متسارعة، ما يعكس حرص الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على قدراته القتالية ورفع مستوى استعداداته الاستراتيجية لمختلف السيناريوهات المحتملة.

