أزهري يوجه رسالة عاجلة للزوجات اللواتي خلعن أزواجهن
خلاف داخل مجلس الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف.. وهذا موقف لبيب من قرار الإقالة
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار
الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات
عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

قرار بشأن نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا بالإسكندرية

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس نصاب 4 ايام لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة العلاج الروحاني في الإسكندرية.


 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.


 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.


 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية جهات التحقيق أموال المواطنين

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

الذهب

خبيرة أسرية تكشف سر خوف الرجال من كتابة الذهب في قائمة المنقولات

اللقاحات

برلماني: تدشين مصنع اللقاحات بالسخنة نقلة نوعية لتوطين الصناعات الطبية

اللقاحات

برلماني: تدشين مصنع اللقاحات بالسخنة يفتح فرصة لتصدير الأمصال عربيا وإفريقيا

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

