حوادث

ملايين الجنيهات.. حبس اللاعب علي غزال بتهمة النصب على رجال أعمال في القاهرة الجديدة

علي غزال
علي غزال
رامي المهدي

قررت محكمة جنح التجمع الخامس حبس علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة في القضيه المقامة بتهمة النصب على رجال أعمال.

وقال المحامي محمد رشوان، محامي الضحايا، في تصريحات لموقع “صدى البلد”، إن المحكمة أصدرت حكمها بحبس اللاعب علي غزال بتهمة النصب على الضحايا في مبالغ بملايين الجنيهات.

في السطور التالية، نرصد القصة الكاملة، حيث قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة علي غزال لاتهامه بالنصب على المواطنين في القاهرة الجديدة.

محمد رشوان المحامي دفاع الضحايا

وأسندت جهات التحقيق للاعب علي غزال تهمة النصب على مواطن بزعم استثمار الأموال في عدة مجالات.

وأوضح أمر الإحالة أن عددا من لاعبي كرة القدم تقدموا ببلاغ إلى جهات التحقيق يتهمون فيه علي غزال بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أمير محمد رفعت، حكمها بتأييد حبس اللاعب علي غزال 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى التي أقامها محامي اللاعب حسام حسن واللاعب خالد عبد الفتاح وآخرون، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اللاعب السابق علي غزال بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة.

وأسندت جهات التحقيق تهم ضد علي غزال، منها النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.

