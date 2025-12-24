تغيب "علي غزال" عن جلسة محاكمته بتهمة النصب على رجل أعمال

تغيب علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، عن جلسة محاكمته أمام محكمة جنح التجمع الخامس بتهمة النصب على رجل أعمال.

وقال المحامي محمد رشوان إنهم تقدموا بطلب الادعاء المدني عن المجني عليهم، مشيرًا إلى أن الضحايا بلغ عددهم في تلك القضية 6 أشخاص، من بينهم رجل أعمال.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح مستأنف التجمع، بتأييد الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس 3 سنوات ضد اللاعب علي غزال في التهم الموجهة له بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تقدم عدد من لاعبي كرة القدم ببلاغ جديد إلى جهات التحقيق يتهمون فيه علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت غطاء استثمارها في أنشطة تجارية.

وأوضح اللاعبون في البلاغ، أنه بعد فترة توقف غزال عن دفع الأرباح أو إعادة الأموال الأصلية، مع إصدار شيكات دون رصيد لبعضهم.