في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامها بقتل طليقها طعنًا بسلاح أبيض داخل محل عمله بمنطقة مسطرد.

كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، مع استمرار التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص على يد طليقته بمنطقة مسطرد.

بلاغ بالواقعة

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو أحمد ح ش 37 عامًا، تاجر أدوات كهربائية، مقيم بمنطقة مسطرد، مصابًا بطعنة نافذة بالكتف الأيسر أودت بحياته.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وتُدعى أسماء ع 35 عامًا، ربة منزل ومقيمة بمنطقة مسطرد، توجهت إلى محل عمل طليقها يوم الواقعة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، على خلفية قيامه بتطليقها منذ 10 أيام، وعلمها بزواجه من أخرى عقب الطلاق، فقامت بسحب سلاح أبيض من داخل المحل ووجهت له طعنة واحدة نافذة بالكتف الأيسر، أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، مؤكدة أن الجريمة وقعت إثر تعدي المجني عليه عليها بالضرب داخل محل عمله.